遊艇、動力小船駕訓機構評鑑 港口總工會獲特優

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）交通部航港局成立近13年，共核發遊艇及動力小船駕照7萬多張，最近完成相關訓練機構最新評鑑，中華民國港口總工會動力小船駕駛訓練中心（高雄地區）獲得「特優」。

航港局今天發布新聞稿表示，於113年度完成遊艇與動力小船駕訓機構評鑑，經過詳細實地查核與專家審議，針對4家主要訓練機構的訓練品質及服務綜合評價，中華民國港口總工會動力小船駕駛訓練中心（高雄地區）獲「特優」等級，維尼動力小船駕駛訓練班、佳航動力小船駕駛訓練班獲得「優等」，國立台灣海洋大學獲「合格」等級。

航港局指出，這次評鑑工作於民國113年11月18日至11月26日間，根據「交通部航港局評鑑遊艇與動力小船駕駛訓練機構作業要點」相關規定評分。所有查核分數經專家委員確認無誤後，於12月24日召開的評鑑檢討會議中統計結果。

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航港局表示，透過一系列評鑑作業，期望能提供更好的訓練資源與安全保障，並繼續推動遊艇與動力小船駕駛訓練工作的專業化，促進海上活動的安全發展。

航港局統計，自101年3月1日航港局成立至113年12月31日，共核發一等遊艇駕照1943張、二等遊艇駕照2萬8377張，合計3萬320張；同期間，共核發營業用動力小船駕照3萬6692張、自用動力小船駕照7827張，合計4萬4519張。（編輯：張雅淨）1140102