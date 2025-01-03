小孩夜咳停不住 醫提醒7徵兆恐是氣喘找上身

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）小孩每到夜間就咳不停，醫師提醒7徵兆可能是氣喘找上身，包括活動時常會咳嗽或喘鳴、無明顯感冒症狀也常夜咳、超過3歲相關症狀仍持續發生等，過敏體質兒童要更留意。

時序入冬，早晚溫差大，到了晚上氣溫驟降，有些小孩就出現咳不停的狀況，令家長擔心。榮新診所副院長潘俊伸今天透過新聞稿說明，引起慢性咳嗽的原因很多，像是過敏性鼻炎、反覆呼吸道感染、胃食道逆流、先天發育異常、氣喘等。

在這些可能原因之中，潘俊伸指出，氣喘是呼吸道對誘發因子過度反應，而出現間歇性症狀，且可能重複發作，最常見是慢性咳嗽。有時反應激烈，使得呼吸道阻塞，而引起胸悶、呼吸困難等，須儘快就醫。

潘俊伸表示，台灣的冬季濕冷，溫差大，都容易誘發氣喘發作，加上冬季是病毒活躍的季節，呼吸道感染也是兒童常見的氣喘發作原因。除了氣溫變化及感染外，過敏原、空氣污染物、抽菸或二手菸、運動、壓力等，也都是常見的誘發因子。

潘俊伸建議注意可能是氣喘的7大徵兆，作為家長觀察重點，並在就醫時提供醫師參考，例如每個月有1次以上的喘鳴聲發作；在活動或運動時常會咳嗽或喘鳴；沒有明顯感冒症狀時，也經常出現夜咳；超過3歲相關症狀仍持續發生。

還有，在接觸過敏原、運動、感冒、情緒變化，或吸入二手菸時，症狀就會出現或惡化；感冒經常會覺得胸悶或常需要10天以上才能恢復；使用氣喘藥物後會獲得改善。

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潘俊伸提醒，有過敏體質、呼吸道疾病、鼻涕倒流或是氣喘病史者，又更加容易出現夜間咳嗽，需要透過詳細的家族史、病史、過敏原檢驗、胸部X光等鑑別診斷。

當家中兒童經常出現夜間咳不停時，潘俊伸呼籲就醫鑑別診斷，找出原因，倘為氣喘引起，日常生活應儘量避開誘發氣喘的危險因子，隨時注意症狀變化判斷氣喘是否有受控制，並配合醫囑治療。若出現疑似惡化徵兆時，應儘快就醫。（編輯：管中維）1140103