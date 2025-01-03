教團指打壓工會 台南教局：會兼顧學習權與給假

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（中央社記者陳至中台北3日電）多個教育工會代表今天質疑台南市教育局恣意打壓工會，單方面解除會務假約定、操作事後審核權。台南市教育局解釋是因應議員質詢，會兼顧學生學習權與工會會務給假需求。

台南市教育產業工會（南教產）、全國教師工會總聯合會（全教總）等多個工會代表今天在台北召開記者會指出，有台南市議員在議會質詢時，質疑工會會務假的正當性，抹黑工會代表。台南市教育局長鄭新輝沒有依法保障教師勞權，還和議員一搭一唱，刻意配合操作。

南教產理事長陳葦芸等人指出，台南市教育局於去年11月發函，限期2天要求提供工會的會議紀錄與每名幹部的工作紀要，否則就要取消會務假。後又要求學校鉅細靡遺地查核會務假內容，藉此干預工會運作。

全教總理事長侯俊良也質疑，台南市教育局無視其他議員要求與工會簽訂團體協約的提案，獨獨回應這名議員限縮會務假的提案。鄭新輝沒有勞權意識，已經不適任局長職務。

前台南市教育局長鄭邦鎮出席記者會聲援，他強調，工會的會務假經過嚴謹協商，且教師的雇主是學校，請假是向學校請假，就應到校長為止，「這不是教育局的事，也不該是議員質詢的職權」。

台南市教育局發布新聞稿回應，近來議員要求學校對工會理監事落實「事前審核、事後查核」，並在審查預算時以附加條件，要求理監事應以任課以外時間處理會務，否則不能動支理監事所屬學校預算。

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教育局表示，針對會務假議題，不僅在正式與非正式場合持續與議員溝通說明，更由副市長邀集教師團體、校長團體及家長團體等代表溝通協商，希望能找到可行的平衡點。協調過程已盡力爭取讓工會理事長有更大的自由度，會務給假方式改變也依原約定期限到113學年度結束，再重新約定，並沒有打壓工會勞權。

新聞稿並表示，因應議會要求除工會理事長外，其餘理監事應以任課以外時間處理會務的決議，教育局已預擬配套措施，未來將請學校透過「集中排課」與「共同不排課時間」，讓工會理監事善用非任課時間外出處理會務，兼顧學生學習權益與教師處理工會會務的需求。（編輯：管中維）1140103