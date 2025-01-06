總統教育獎遴選開跑 預計選出48至60名獲獎生

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（中央社記者許秩維台北6日電）2025總統教育獎遴選即日起受理推薦報名，各教育階段預計選出48至60名獲獎學生，頒發獎狀獎座和獎助學金，並擇取獲獎生的事蹟拍攝短片，作為生命教育素材。

教育部今天發布新聞稿指出，總統教育獎於2001年設立，是國家最高教育獎項，除了彰顯國家對學生優良品德及特殊才能的重視，更激勵學子向上學習的動力，截至2024年止，已有1389名學生獲獎，對於個人與家庭均是極大鼓勵。

獲獎學生除頒發獎助學金，每年另從獲獎學生中擇取6至8名成長故事、努力事蹟進行短片拍製，將獲獎學生以順處逆，發揮人性積極面，力爭上游的精神以感人影片呈現，並提供學校與社會作為生命教育素材，發揮正面影響力。

教育部國民及學前教育署表示，「2025總統教育獎」遴選活動自即日起開始受理推薦報名至2月3日，總統教育獎推薦資格為就讀國內公立、已立案私立學校、與教育部備案的大陸地區台商學校及教育部立案的海外台灣學校（含各教育階段非學校型態實驗教育學生），並具備中華民國國籍的113學年在學學生。

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國教署提到，初審由各主管教育行政機關組成「初審評選會」，於2月底前評選出推薦名單進入複審；再由教育部聘請教師代表、學校行政主管代表、學者專家及社會公正人士組成大專組、高中組、國中組及國小組的複審評選會，於3月至5月實地訪視與召開複審評選會議並推薦各組獲獎名單，最後提至總統教育獎委員會審議。

2025總統教育獎預計遴選出大專組6至10名、高中組10至14名、國中組16至18名及國小組16至18名，合計48至60名獲獎學生；除頒發獲獎學生獎狀獎座，並有獎助學金，大專組每名新台幣25萬元、高中組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元，以資鼓勵。（編輯：李亨山）1140106