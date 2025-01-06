早安世界》冷氣團影響一週低溫探10度以下 北東9日起局部短暫雨

冷氣團影響一週低溫探10度以下 北東9日起局部短暫雨

氣象署5日表示，未來一週受冷氣團影響，整週感受偏冷，北部低溫攝氏13度到14度，中南部低溫13度到15度，近山區及空曠地區有10度以下低溫。6日起大陸冷氣團南下，是乾冷的天氣型態，會一直持續到8日，9日及10日有水氣從華南移出，因此這兩天北部、東半部、恆春半島以及中部山區有局部短暫雨，天氣轉為濕冷。11日及12日持續受冷氣團影響，新竹以南將是多雲到晴的天氣型態。（看完整報導）

中國霾害污染物襲台 未來一週空氣品質多亮橘燈

環境部5日表示，中國上海至山東一帶有霾害現象，污染物持續累積，預計未來一週將有2波境外污染物影響台灣，6日預估各地空氣品質為普通至橘色提醒（對敏感族群不健康）；9日持續受大陸冷氣團影響，東北風可能挾帶另一波境外污染物移入，預估空氣品質多為橘色提醒。2波冷空氣使彰化至雲嘉南沿海地區風速增強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。 （看完整報導）

北市續辦班班有鮮乳 預計4月起學童憑學生證每週換1次

行政院拍板停辦班班有鮮乳政策，台北市長蔣萬安日前宣布將續辦班班有鮮乳政策，教育局5日表示，預計4月起可讓學生憑學生證至超商、家樂福等兌換鮮奶或豆漿，每週1次，同時考量學生有跨縣市就讀情形，新北、桃園及基隆有望加入合辦，方便學生就近領取乳品。（看完整報導）

金融時報：中國貨輪損壞台灣海纜 台國安官員稱非單純事故

野柳東北方海域的海底國際電纜在3日損壞，疑為一艘喀麥隆籍貨輪Shunxing39造成。英國「金融時報」報導，儘管這艘貨輪是掛喀麥隆國旗，台灣官員指出，該船屬於在香港註冊的公司Jie Yang Trading Limited，這間公司唯一登記的主管是中國公民郭文傑。金融時報也查閱了船隻追蹤數據，Shunxing39至少自去年12月8日起，就在台灣北海岸附近水域持續交錯航行，台灣國安官員指出，這樣的航行方式暗示，電纜受損不是「單純的事故」。（看完整報導）

國安局：2024年每日遭中共網攻240萬次 比前1年翻倍

國安局5日發布「2024中共網駭手法分析」報告指出，政府服務網去年每天平均遭侵擾數為240萬次，是2023年日平均侵擾數120萬次的2倍，多數為中共網軍所為。經分析，中共網軍駭攻目標以通訊傳播領域（650%，主要為電信業）、交通（70%）及國防供應鏈（57%）增長最為顯著，顯見該等領域已成為中共新興網駭重點。國安局指出，在中共軍演期間，其網軍對台灣交通及金融機構，發動「分散式阻斷服務攻擊」，期強化騷擾效果，並擴大軍事威懾。（看完整報導）

尹錫悅就逮捕令提出異議申請 韓國法院駁回

韓國法院日前批准尹錫悅的逮捕令，要對他在去年12月3日實施戒嚴事件的角色進行調查，尹錫悅的律師團隊向法院提出對於逮捕和搜查令的異議申請，5日遭法院駁回，尹錫悅辯護律師尹甲根表示，將考慮向最高法院提出上訴。逮捕令將在6日到期，目前在衛戍人員阻攔下，檢警抓人一籌莫展。負責尹錫悅維安的總統警衛處處長朴鍾俊表示，他無法配合逮捕行動，圍繞逮捕令的法律論戰是無法配合的原因之一。（看完整報導）

中國內蒙古沙漠建太陽能長城 NASA衛星圖全捕捉

NASA地球觀測站日前發布庫布齊沙漠的衛星圖像顯示，2017年該區仍是荒涼沙漠，但到2024年底超過一半的區域全被太陽能板覆蓋，「沙丘區變成太陽能光電海洋」。文章介紹，這項建設是中國「光伏長城」計畫的一部分，目的是產生足夠能源為北京供電，預計長400公里、寬5公里，最大發電量預估達100GW，預計將於2030年完工。（看完整報導）

日本建築巨擘原廣司88歲辭世 京都車站札幌巨蛋皆為代表作

日本建築巨擘原廣司3日辭世，享壽88歲。以獨特的「有孔體」和「浮遊」思想，以及跨越住宅、美術館、車站、高層建築、巨蛋等多元的建築作品，在全球建築界占有一席之地。原廣司作品包含JR京都車站、大阪梅田藍天大廈空中庭園展望台、札幌巨蛋等。他的建築成就獲得國際建築界普遍肯定，曾榮獲日本建築學會獎作品獎、日本建築學會獎大獎、村野藤吾獎等大獎。（看完整報導）

CES全球最大消費性電子展7日開幕 4大亮點整理一次看

全球最大規模消費性電子展CES將於1月7日至10日開展，今年以AI為主軸，也傳出輝達執行長黃仁勳將在CES發表新一代RTX 50系列顯示卡，並提出有關人形機器人、自駕車等技術最新看法。黃仁勳7日的專題演講，將是這場盛會第一個全球矚目亮點，可以一窺未來AI產業風向。（看完整報導）

江蕙睽違10年開唱 260萬人登記搶20萬張票中籤率7.6%

台語歌后「二姐」江蕙重返舞台，7月起將於高雄、台北一連開唱20場，採實名登記抽選制。主辦單位5日表示，超過260萬人登記搶20萬張票，幾乎等同全台逾1成民眾瘋搶20萬張門票，打破寬宏售票系統售票紀錄，中籤率僅7.6%。（看完整報導）

開箱老照片》慶祝第一屆獸醫節大會

「獸醫師法」於1959年1月6日由總統公布實施，宜蘭縣獸醫師公會提案建請政府訂每年的1月6日為獸醫師節，歷經各界努力後，獲內政部同意。全國獸醫師公會每年也於各縣市輪流舉辦慶祝活動。1973年1月6日，台灣省獸醫公會在台中市農友之家，舉行慶祝第一屆獸醫節暨62年度會員代表大會。（看完整報導）

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