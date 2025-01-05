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中國內蒙古沙漠建太陽能長城 NASA衛星圖全捕捉

2025/1/5 16:58（1/5 17:05 更新）
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NASA地球觀測站官網發布衛星圖像，顯示中國內蒙古庫布齊沙漠大部分區域被太陽能板覆蓋，意在打造太陽能長城。（圖取自NASA地球觀測站網頁earthobservatory.nasa.gov）
NASA地球觀測站官網發布衛星圖像，顯示中國內蒙古庫布齊沙漠大部分區域被太陽能板覆蓋，意在打造太陽能長城。（圖取自NASA地球觀測站網頁earthobservatory.nasa.gov）
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（中央社台北5日電）美國國家航空暨太空總署（NASA）地球觀測站官網發布衛星圖像，顯示中國內蒙古庫布齊沙漠大部分區域被太陽能板覆蓋，意在打造太陽能長城，引發關注。

美國國家航空暨太空總署地球觀測站（Earth Observatory）日前在官網發布庫布齊沙漠的衛星圖像顯示，2017年該區仍是荒涼沙漠，但到2024年底沙漠超過一半的區域全被太陽能板覆蓋，「沙丘區變成太陽能光電海洋」。

地球觀測站文章介紹，這項建設是中國「光伏長城」計畫的一部分，目的是產生足夠能源為北京供電，預計長400公里、寬5公里，最大發電量預估達100GW（Gigawatt；百萬瓩），預計將於2030年完工。

文章提到，庫布齊沙漠具備陽光充足、地形平坦及靠近工業中心的地理位置等優勢，使其成為太陽能發電的理想地點。其中，「駿馬電站」已於2019年完工，並創下金氏世界紀錄，成為世界上最大的太陽能板圖形電站，每年可生產20億千瓦時（kilowatt-hour，常簡稱度），可滿足30至40萬人一年的用電量。

文章指出，中方規劃人員同時希望建設太陽能板可以防止沙丘移動及減緩風速，且架高的太陽能板能創造陰涼處，減緩蒸發，提供種植牧草和其他作物的環境。據數據分析，太陽能計畫近年來為中國其他地區的沙漠綠化做出貢獻。

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據全球能源監測組織（Global Energy Monitor,GEM）數據指出，截至2024年6月，中國太陽能發電項目的裝機容量為38.6875萬兆瓦（MW），約占全球總量51％，居世界首位；美國則以7.9364萬兆瓦、11％的比例，位居第二。

文章指出，從2017年到2023年，中國太陽能發電每年增加近4萬兆瓦，中國太陽能在過去幾年發展尤為迅速。美國在同一時期每年僅增加約8100兆瓦太陽能發電。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140105

#中國
#長城
#美國國家航空暨太空總署
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