水氣略增 早晚仍偏冷
2025/1/8 08:01
（中央社台北8日電）中央氣象署指出，今天大陸冷氣團稍微減弱，清晨感受仍偏冷，各地低溫普遍約14至16度，部分空曠地區及近山區河谷溫度更低，苗栗有出現局部10度以下低溫，天氣早晚仍偏冷，水氣略增。
氣象署表示，白天高溫和昨天類似，北部及東半部約17至21度，中南部約22至25度；離島氣溫：馬祖10至13度、金門11至18度、澎湖15至18度；水氣略增，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎金馬為多雲到晴。
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桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖易有較強陣風，請注意。
由於天氣漸轉寒冷，氣象署提醒，農漁養殖業及山坡地作物請注意提前防範寒害；使用瓦斯熱水器具請留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有老人、兒童或心血管疾病患者請特別注意保暖。（編輯：李亨山）1140108
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