虎科大打造雲林首座國際標準籃球體育館 117年完工

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）虎尾科技大學將打造雲林首座符合國際賽事標準的多功能籃球體育館，預計117年完工，豐泰文教基金會贊助部分經費，雙方今天簽約，共同培育運動人才並促進雲林運動風氣。

虎尾科技大學今天舉辦籃球體育館捐贈簽約儀式，由虎科大校長張信良與豐泰文教基金會董事長林金陽代表簽署捐贈合約。

張信良表示，培育學生不只是專業上的培育，期待透過場域改造與活動推動，同時培養學生人格特質，讓學生影響力也能擴展到虎尾地區；同時期許場館的建立，增進雲林運動風氣，將來也能是虎尾，甚至是雲林國際賽事場域，民眾都能共同參與。

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林金陽期許透過此次贊助體育場館建案，以實際行動支持縣內體育發展，並深化與虎科大合作，在好的環境持續訓練精進籃球人才，若未來能引進大型球賽在雲林舉辦，將激勵更多年輕學子勇於追求體育夢想。

虎科大新建籃球體育館總經費新台幣3億5000萬元，其中豐泰文教基金會贊助1億5000萬元；場館規劃為2層樓，1樓籃球與排球場可符合全國賽事標準，2樓籃球場將更是國際賽事標準的專業場域，並規劃設置媒體轉播設備，可容納1500人觀賽，工程預計117年竣工。（編輯：陳仁華）1140108