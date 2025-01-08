南橫公路梅山至向陽 春節取消1/28及1/30管制

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）因應春節連續假期，南橫公路梅山至向陽路段，取消28日和30日的交通管制，但開放進入時段仍維持上午7時至下午2時。

公路局南區養護工程分局副分局長副分局長王慶雄今天在台東召開記者會說明公路局春節交通疏運措施時表示，「台20臨105線0K~44K（南橫公路）梅山口至向陽路段，每週二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入」，自實施以來，民眾多能體諒。

為因應114年度春節9天連假，讓用路人春節出遊能規劃更彈性更優質南橫公路旅遊行程，28日（星期四）及30日（星期二）共2天取消管制通行，也就是從1月25日至2月2日每日開放，開放時段為上午7時至下午2時進入，並於下午5時離開管制路段。

可通行車種為5公噸以下貨車、9人座以下客車及機車。

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王慶雄提醒，有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

公路局也請大家共同愛惜南橫山林勿隨意丟棄垃圾，共同守護南橫淨土樂園，也請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播。（編輯：李淑華）1140108