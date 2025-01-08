武陵櫻花季2/8起管制 賞櫻專車1/9開賣

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（中央社記者余曉涵台北8日電）公路局今天宣布，今年武陵農場櫻花季的疏運時程從2月8日起到2月23日，每天進場人數管制為6000人，國光客運賞櫻專車預計1月9日中午開賣，且今年首度將在228連假實施高乘載管制。

每年武陵櫻花季都會吸引大批民眾上山賞花，交通部公路局今天舉辦114年武陵農場櫻花季疏運措施記者會，會中交通部公路局副總工程司李忠璋表示，今年的總量管制每天仍維持6000人，其中1800人為住宿旅客，一日遊則是4200人。

李忠璋說，有住宿的旅客可以憑車輛通行證進入武陵農場，當一日遊部分禁止自行開車進入，且分為團客跟散客，團客假日限定只有1000人，平日則有1600人，須先到預約平台預約後，憑車輛通行證進入；散客則必須搭乘6條公共運輸進入武陵農場。

公路局指出，6條公共運輸包含台北轉運站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場及梨山－武陵農場等6路線。

公路局說，6路線明天中午12時起開賣，其中台北及宜蘭地區到武陵農場路線，採預售方式，旅客可由由國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商（7-11、全家、萊爾富）、「TBS台北轉運站」App購票；梨山至武陵農場可在「TBS台北轉運站」App提前購票或者發車前1天的下午4時至6時，在梨山遊客中心販售車票及門票。

李忠璋指出，在台7甲線與中124線路口將會進行交通管制，只要沒有通行證車輛將一律禁止進入。台7甲線45K到55K也將會劃設紅線，禁止臨時停車。

武陵農場副場長常方麒表示，今年花期最漂亮的時間點，預估會落在2月15日到2月20日，今年由於國旅衰退，預估人數將不會像過去多，訂房也是從過去1分鐘完售，今年也要到6分鐘才完售。

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常方麒指出，往年平均花季期間每天都有5500人以上到武陵農場賞花，但去年就只剩4500人左右，顯示國旅市場衰退的狀況「蠻嚴重的。」

另外，李忠璋表示，今年武陵櫻花季結束後緊接著228連續假期，評估228連假還會有許多旅客上山，因此今年首度在228連續假期的上午6時到下午1時，將實施高乘載管制，3人以上小客車才能通行。（編輯：陳政偉）1140108