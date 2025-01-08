加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣舉辦2026拔河世錦賽恐跳票 北市表態協助盼解套
首頁 / 生活

弘道基金會攜手公益企業 帶獨居長輩走出家門買年貨

2025/1/8 18:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中8日電）弘道老人福利基金會媒合公益團體與企業，今天帶領獨居弱勢走出家門，到台中市大里區1家量販店採買年貨，希望透過活動讓他們迎接新年，同時也能感受來自社會各界的愛心。

17名長輩今天在社工與大里獅子會志工陪伴下，到中陽集團大買家量販店國光店採買年貨，現場還有工作人員裝扮成財神爺發送購物金，並獻上賀年祝福，更安排遊戲關卡與長輩們互動，氣氛熱鬧溫馨。

其中獨居的84歲張阿嬤因左眼失明，由弘道基金會介入居家服務，她平時很少有機會出門買東西，今年基金會特地邀請她走出家門採買年貨。張阿嬤說，今天有人陪她一起逛賣場，還可以買想要的東西真的很開心，「謝謝大家對我這麼好。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

弘道基金會台中服務處處長陳國慶表示，當大家開心迎接新春團圓之際，仍有許多無依的獨居長輩需要關心，每年都期待透過辦年貨活動，讓弱勢長輩有機會走出家門，同時也能感受來自社會各界的愛心。

中陽集團董事長張博鈞表示，希望透過年貨活動，讓每一個長輩知道，他們並沒有被這個世界遺忘，這不僅是一場年貨採購，更是一份陪伴與溫暖的傳遞。（編輯：張雅淨）1140108

張博鈞
羅慧夫顱顏家庭中市辦年會 539人相聚一堂
陳國慶
弘道基金會爺奶健走 99歲翁靠雙腳挑戰迎向百歲人生弘道基金會邀長輩日月潭遊湖 85歲嬤首次搭船圓夢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：