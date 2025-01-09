更強冷空氣南下 各地越晚越冷

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（中央社台北9日電）中央氣象署指出，今天新一波冷空氣南下，迎風面北部及宜蘭逐漸轉濕冷，白天溫度約14至16度，中南部與花東與昨天類似，高溫仍可來到20至23度左右，感受較舒適，不過入夜後氣溫明顯下降。

氣象署表示，夜晚低溫在中部以北及宜蘭預估來到11至13度，其他地區也只有13至15度，感受明顯偏冷，請注意溫度的變化，做好保暖工作。

隨著東北風增強，水氣亦增多，氣象署指出，北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，尤其桃園以北及宜、花地區降雨較持續，整日為陰雨的天氣，而中南部地區雲量增多，山區亦有零星降雨，外出建議攜帶雨具備用；馬祖8至13度、多雲，金門10至17度、晴天，澎湖13至18度、晴天。

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風浪增強，苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，桃園至台南沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域有較大風浪，近海浪高3至4米，海邊活動請注意安全。

由於天氣漸轉寒冷，氣象署表示，農漁養殖業及山坡地作物請注意提前防範寒害；使用瓦斯熱水器具請留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有老人、兒童或心血管疾病患者請特別注意保暖。（編輯：李亨山）1140109