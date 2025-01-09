加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》饗饗信義店疑食物中毒通報增至32人 復業申請遭駁回
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣
首頁 / 生活

更強冷空氣南下 各地越晚越冷

2025/1/9 07:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）中央氣象署指出，今天新一波冷空氣南下，迎風面北部及宜蘭逐漸轉濕冷，白天溫度約14至16度，中南部與花東與昨天類似，高溫仍可來到20至23度左右，感受較舒適，不過入夜後氣溫明顯下降。

氣象署表示，夜晚低溫在中部以北及宜蘭預估來到11至13度，其他地區也只有13至15度，感受明顯偏冷，請注意溫度的變化，做好保暖工作。

隨著東北風增強，水氣亦增多，氣象署指出，北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，尤其桃園以北及宜、花地區降雨較持續，整日為陰雨的天氣，而中南部地區雲量增多，山區亦有零星降雨，外出建議攜帶雨具備用；馬祖8至13度、多雲，金門10至17度、晴天，澎湖13至18度、晴天。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

風浪增強，苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，桃園至台南沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域有較大風浪，近海浪高3至4米，海邊活動請注意安全。

由於天氣漸轉寒冷，氣象署表示，農漁養殖業及山坡地作物請注意提前防範寒害；使用瓦斯熱水器具請留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有老人、兒童或心血管疾病患者請特別注意保暖。（編輯：李亨山）1140109

#宜蘭縣
#冷空氣
#桃園
#澎湖縣
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
60
更多編輯台推薦新聞：