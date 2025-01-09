加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年12月出口連14紅 全年4750.7億美元史上次高
首頁 / 生活

餐飲祭300萬元徵人 面試入職有3萬獎金

2025/1/9 16:09（1/9 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
養心餐飲集團9日宣布，2月12日將在台北舉辦人才招募說明會，預計招募100人，凡當天參加面試成功並入職，即可獲得新台幣3萬元獎金。（業者提供）中央社記者余曉涵傳真 114年1月9日
養心餐飲集團9日宣布，2月12日將在台北舉辦人才招募說明會，預計招募100人，凡當天參加面試成功並入職，即可獲得新台幣3萬元獎金。（業者提供）中央社記者余曉涵傳真 114年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北9日電）為了要吸引更多人加入餐飲業，餐飲業者今天宣布祭出新台幣300萬元招募新進員工，只要參加招募說明會且面試成功並入職，就可以馬上拿到3萬元獎金。

餐飲業者養心集團今天發布新聞稿表示，2月12日將在台北兄弟飯店13樓宴會廳舉辦招募說明會，預計招募100名員工，凡當天參加面試成功並入職，即可獲得3萬元獎金。

養心集團指出，當天將打破傳統面試模式，面試者可探索集團旗下品牌的飲食精髓，主題空間打卡等，前100名面試者可額外獲得精美香水與餐廳折價券等面試專屬禮。

養心集團表示，即日起到1月底，報名養心集團早鳥招募計畫，可以獲得電影票與咖啡券等贈品，現場還可以參加日本來回機票跟iPhone 16抽獎。

google news透過 Google News追蹤中央社

養心集團總經理洪國席指出，2024年營業額達到3億元，今年第1季進駐信義商圈統一Dream Plaza，年底推出「養心茶樓MINI」，進入百貨公司美食街，此外，每年將新開2至3家分店，進一步拓展市場版圖。

洪國席說，未來還計畫將冷凍食品推向國際市場，實現全球化經營，提升品牌競爭力。（編輯：陳政偉）1140109

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：