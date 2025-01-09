餐飲祭300萬元徵人 面試入職有3萬獎金

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（中央社記者余曉涵台北9日電）為了要吸引更多人加入餐飲業，餐飲業者今天宣布祭出新台幣300萬元招募新進員工，只要參加招募說明會且面試成功並入職，就可以馬上拿到3萬元獎金。

餐飲業者養心集團今天發布新聞稿表示，2月12日將在台北兄弟飯店13樓宴會廳舉辦招募說明會，預計招募100名員工，凡當天參加面試成功並入職，即可獲得3萬元獎金。

養心集團指出，當天將打破傳統面試模式，面試者可探索集團旗下品牌的飲食精髓，主題空間打卡等，前100名面試者可額外獲得精美香水與餐廳折價券等面試專屬禮。

養心集團表示，即日起到1月底，報名養心集團早鳥招募計畫，可以獲得電影票與咖啡券等贈品，現場還可以參加日本來回機票跟iPhone 16抽獎。

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養心集團總經理洪國席指出，2024年營業額達到3億元，今年第1季進駐信義商圈統一Dream Plaza，年底推出「養心茶樓MINI」，進入百貨公司美食街，此外，每年將新開2至3家分店，進一步拓展市場版圖。

洪國席說，未來還計畫將冷凍食品推向國際市場，實現全球化經營，提升品牌競爭力。（編輯：陳政偉）1140109