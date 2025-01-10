民團憂加熱菸將開放 籲嚴審口味添加物

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（中央社記者陳至中台北10日電）多個民間團體今天共同舉辦記者會，擔心加熱菸即將開放，將嚴重危及青少年的健康，呼籲嚴格審查，禁止「菸草原味」之外的各種口味，並勿放縱菸商散播將大幅增加菸捐的假消息。

媒體報導，行政院長卓榮泰7日與「美國台灣商業協會」（USTBC）碰面，有美方加熱菸商要求在農曆年前盡早開放加熱菸。行政院當時澄清，整場接見並未提到任何加熱菸議題。衛生福利部國民健康署也於8日發布新聞稿，強調加熱菸等指定菸品健康風險評估審查「無預設立場及時程」。

多個民間團體今天在台北舉行記者會，呼籲政府堅持立場，守護年輕人的健康。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，政府雖然澄清不會在農曆年前趕著開放，「但農曆年後呢？」她觀察目前的大趨勢，就是不斷輔導業者通過審查，開放加熱菸已成既定政策。

林清麗呼籲政府在讓加熱菸上市前，儘速公告「禁止除菸草原味外的所有加味菸」，因為口味添加物有1000多項，不管規定幾項不能用，都會造成審查的困難，讓菸商有油水可撈。

她同時也要求禁止加熱菸以IQ*S名稱上市，海外研究已證實，這會誤導民眾，以為使用加熱菸可以戒除紙菸，明顯違反菸害防制法第9條規定。

台灣醫界菸害防制聯盟秘書長郭斐然表示，加熱菸的尼古丁含量不亞於傳統菸品，成癮性也類似，對腦的危害尤其嚴重，青少年若吸食，會影響注意力、情緒操控、認知行為。

郭斐然強調，加熱菸的口味非常複雜，審查時很難確定有哪種添加物，因此在管制上應簡化，只要標示不是「菸草原味」的加熱菸，就全面禁止。

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國教行動聯盟理事長王瀚陽呼籲政府揭露加熱菸促銷團體的手段，並積極澄清菸商的假消息，讓民眾瞭解開放加熱菸，不可能年增新台幣200億元的菸捐稅。

台灣共善促進協會秘書長張文昌表示，身為高職退休老師，他最瞭解新興菸品對健康的危害，菸商長期策略就是吸引青少年吸食，數不清的口味容易吸引年輕學生和女性，因此強烈呼籲國健署應全面禁止「加味的加熱菸」。（編輯：管中維）1140110