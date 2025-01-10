台東綠野仙蹤旅館開發案 環評初審通過

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）環境部今天初審通過「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，並要求開發單位4月底前補正對鄰近文化資產、部落生活安全等影響評估。

環境部去年7月4日召開「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組初審延續會議，引起當地下賓朗部落族人北上抗議，不滿開發單位忽視部落的生活價值；環委也認為應尊重部落文化資產，並檢討交通動線規劃等，決議補充修正再審。

環境部今天進行「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。會前台東下賓朗部落族人再度到環境部前召開記者會，控訴此開發案嚴重侵犯部落文化權與居住安寧。

開發單位表示，基地鄰近台9線道路，位於台東縣卑南鄉下賓朗段7筆土地，總面積約2.17公頃，均屬於私人土地，預計興建旅館、Villa，合計房間數為177間。

下賓朗部落祭典委員孫少中指出，開發案基地不僅跟部落零距離，更直接坐落在部落舊社之上，等同在部落祖先、祖靈安息處正上方蓋飯店，無法容忍這種毫無尊重的土地使用方式。

環境權保障基金會專職律師羅芳晨表示，依原基法第21條的意旨，此開發案應經部落諮商同意，部落既明確拒絕本案，則已無理由續行開發；又從國土計畫法的角度，此案既經台東縣政府劃歸農業發展地區第2類，應限於農業使用，不應開發飯店。

不過專案小組今天建議通過審查，要求開發單位（創立國際開發有限公司）4月30日前補充、修正環境影響說明書，經委員及相關機關確認後，提環境部環境影響評估審查委員會討論。

需補充資料包含強化說明開發案與台東縣國土計畫功能分區的符合情形，並依據台東縣整體觀光、旅運及住宿需求提出合理的規劃。

其次，須強化此案開發對鄰近文化資產、部落居民生活安全、傳統文化活動等的影響評估，並持續加強部落鄉親溝通，據以提出具體及可行的減輕措施。

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再者，須補充說明當地部落居民平日進出及祭儀動線，及開發引進的大客車及小客車進出動線，強化對鄰近部落進出、台9線（綠色隧道）等道路的交通影響評估，並據以提出交通管理措施及減輕對策。

以及基地使用分區屬一般農業區，須補充說明開發後的透水面積。並評估提高綠建築標章及旅館環保標章取得等級，且應於取得旅館登記證後1年內取得旅館環保標章（會中承諾取得銀級綠建築標章及銀級旅館環保標章）等。（編輯：李淑華）1140110