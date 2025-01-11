視察桃機春節疏運 卓榮泰：超前部署全線滿開

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（中央社記者葉臻桃園機場11日電）行政院長卓榮泰今天視察桃園機場春節疏運整備作業時表示，屆時桃機疏運量每天近15萬人，各單位要超前部署、提前全線滿開，人力部分互相配合、增補，行政院可隨時協助。

有媒體5日報導，桃園國際機場安檢門大塞車，有不少旅客在安檢程序卡了半小時到1小時，引發怨言，而航警局回應即使安檢線全開，但航警人力有限，遇上尖峰時段仍難以消化。

卓榮泰上午至桃園國際機場視察春節疏運整備作業，在聽取桃園國際機場股份有限公司簡報後，進入管制區內視察安檢、動植物檢查、行李查驗等相關旅客動線。

卓榮泰表示，因為5日的震撼教育，今天特別來看看能不能和大家一起努力，讓國人進出國門更順利；只有用旅客的角度來看這次的服務量能，假期過後才能獲得旅客的肯定。

卓榮泰表示，看1件事情可以有3種視角，1種是平面的由上往下看整個服務跟旅客的需求，就會看到旅客是不是等候時間很長、服務量能是不是不夠；第2個視角是從服務者角度來看，當看到旅客排隊好長、等待時間好久，卻沒辦法馬上增加服務量能。

卓榮泰說，第3個角度是從旅客角度來看，排隊旅客在等待時看到服務量能沒辦法全線滿開，會認為服務不到位，旅客不需要替機場方就原因想太多，只會因為等待而焦慮。

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卓榮泰說，希望桃機公司、交通部能用旅客角度來看，大家也已經有這樣觀念，超前部署、提前開線，而且是要全線滿開，人力部分，在緊急因應狀況下，要看各單位互相配合能力，若能增補人力、提前全線滿開，相信旅客就能感受到機場服務誠意。

卓榮泰也說，檢疫方面一定要落實，包括動植物檢疫和疾管方面等，人力、設備都要做到，而且不能有任何人為疏忽；春節期間桃機疏運量非常大，每天有14萬到15萬人，一線人員會遇到很多狀況，希望桃機公司跟交通部能夠跟各航空公司協調配合，行政院可以隨時做更多協助。（編輯：方沛清）1140111