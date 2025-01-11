台鐵第三雙溪橋改建 新東正線預定6月啟用

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台鐵辦理第三雙溪橋改建工程，去年先完成新西正線軌道切換，新東正線預計今年6月啟用。

台鐵第三雙溪橋連接新北市貢寮與福隆站間，每逢颱風或豪雨，常易淹水造成鐵路路線中斷，台鐵推動改建。

台鐵公司今天發布新聞稿，第三雙溪橋改建已於去年12月15日，完成新西正線軌道切換，目前正拆除原西線軌道。

台鐵說，新東正線正鋪設南北125公尺延伸段軌道，預定今年2月底交付電力隊、號誌隊接續施工，4月完成新電車線系統架設及號誌電纜布設，5月完成啟用前自主檢查及聯合檢查，預定114年6月辦理新東正線軌道切換並啟用。

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台鐵說，新東正線在新西正線及原東正線間，緊臨營運中的軌道，必須利用夜間施工，團隊須克服東北角地區多雨的天候環境與施工困難，做好臨軌施工防護與維護行車安全。

台鐵董事長杜微10日視察第三雙溪橋改建工程進度，並與施工團隊開會，決議後續利用夜間封鎖時間帶施工時，務必依臨軌施工作業安全規定SOP落實辦理，確保行車安全，軌道切換作業，應控管於今年汛期前完成，避免災害發生；另外，農曆春節疏運將至，杜微期勉工、電單位落實辦理相關路線巡檢及設備維護工作。（編輯：陳政偉）1140111