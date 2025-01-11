加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
洛杉磯野火至少11死 大火狂燒與氣候、政策有何關聯？一週大事彙整
首頁 / 生活

台鐵第三雙溪橋改建 新東正線預定6月啟用

2025/1/11 15:51（1/11 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鐵第三雙溪橋連接新北市貢寮與福隆，每逢颱風或豪雨容易淹水，台鐵推動改建，民國113年12月先完成新西正線軌道切換，新東正線預計114年6月啟用。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年1月11日
台鐵第三雙溪橋連接新北市貢寮與福隆，每逢颱風或豪雨容易淹水，台鐵推動改建，民國113年12月先完成新西正線軌道切換，新東正線預計114年6月啟用。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年1月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北11日電）台鐵辦理第三雙溪橋改建工程，去年先完成新西正線軌道切換，新東正線預計今年6月啟用。

台鐵第三雙溪橋連接新北市貢寮與福隆站間，每逢颱風或豪雨，常易淹水造成鐵路路線中斷，台鐵推動改建。

台鐵公司今天發布新聞稿，第三雙溪橋改建已於去年12月15日，完成新西正線軌道切換，目前正拆除原西線軌道。

台鐵說，新東正線正鋪設南北125公尺延伸段軌道，預定今年2月底交付電力隊、號誌隊接續施工，4月完成新電車線系統架設及號誌電纜布設，5月完成啟用前自主檢查及聯合檢查，預定114年6月辦理新東正線軌道切換並啟用。

google news透過 Google News追蹤中央社

台鐵說，新東正線在新西正線及原東正線間，緊臨營運中的軌道，必須利用夜間施工，團隊須克服東北角地區多雨的天候環境與施工困難，做好臨軌施工防護與維護行車安全。

台鐵董事長杜微10日視察第三雙溪橋改建工程進度，並與施工團隊開會，決議後續利用夜間封鎖時間帶施工時，務必依臨軌施工作業安全規定SOP落實辦理，確保行車安全，軌道切換作業，應控管於今年汛期前完成，避免災害發生；另外，農曆春節疏運將至，杜微期勉工、電單位落實辦理相關路線巡檢及設備維護工作。（編輯：陳政偉）1140111

#新北市
#台鐵
#台鐵公司
#西線
#杜微
杜微
台鐵七堵調車場出軌 搶修恢復作業功能台日鐵道票券兌換 赴日搭乘旅客遠多於來台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：