進口乳品標示 農業部：多次表達應標長效乳

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）進口乳品爭議未歇，媒體報導，國民黨立委張嘉郡今天批評食藥署與農業部踢皮球，允許進口乳品以「鮮乳」名義販售，農業部今天澄清，多次表達進口乳品應標長效乳立場。

多家媒體報導，紐西蘭牛乳今年正式以零關稅模式來台，張嘉郡指出，酪農希望國外進口乳品不應叫鮮乳，但只看到衛福部食藥署與農業部互踢皮球，僅得到3個字回應「再研議」，批評農業部與食藥署踢皮球。

對此，農業部今天發布訊息指出，為有效區隔進口乳與台灣鮮乳並保障國內酪農權益，農業部多次表達立場，重申進口乳應標示為「長效乳」或「延長保存期限乳」，同時也於相關會議及提供食藥署函文建議中多次重申。

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農業部說，酪農產業團體多次向食藥署及農業部表達應針對台灣鮮乳及進口乳進行有效區隔，也避免消費者混淆、確保台灣鮮乳的競爭力，農業部去年6月25日函文衛福部反映產業意見，建議將進口乳標示修正為「長效乳」，後續在各次會議中，也都建議衛福部應規範進口乳標示為「長效乳」或「延長保存期限乳」。

農業部強調，為確保台灣鮮乳競爭力、保障國內酪農權益，後續將與食藥署持續溝通。（編輯：陳政偉）1140111