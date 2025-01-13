中捷紅線可行性研究將啟動 陳世凱允增補助經費

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（中央社記者蘇木春台中13日電）中捷紅線將啟動可行性研究，立院交通委員會今天視察規劃進度，交通部長陳世凱表示，有討論紅線要延伸至其他地方，可行性研究經費可能增加，會協助增加補助將可行性研究做好。

立法院交通委員會今天進行台中地區交通建設考察，上午在台中洲際棒球場舉辦中捷紅線可行性研究啟動座談會，立法院副院長江啟臣與國民黨立委黃健豪、廖偉翔、楊瓊櫻及民進黨立委何欣純出席，陳世凱、台中市副市長鄭照新等人參加。

黃健豪會中致詞表示，中捷紅線原預計民國125年才啟動規劃，但紅線沿線人口增長快速，加上百貨、洲際棒球場及未來將完工的綠美圖、國際會展中心等大型建設，要提早動工完工才能有效緩解車潮。

江啟臣說，捷運紅線沿線近80萬人，若加入旁邊緊鄰的西屯區，服務人口數可望突破百萬人，未來更肩負洲際棒球場、台中巨蛋疏運重任，請市府在可行性評估階段，務必考量評估延伸至豐原火車站，及如何串聯洲際棒球場與台中巨蛋。

江啟臣指出，可行性評估應要超前部署，避免核定後再啟延伸的曠日費時，尤其台中巨蛋位處捷運紅線、橘線中間點，是否可規劃轉乘班次，連接兩地主要路網都是可思考方式。

何欣純提到，捷運紅線行經市區崇德商圈、十四期重劃區、洲際棒球場、潭子地區，止於豐原大道與中正路路口，她在中央全力支持補助可行性研究經費，也感謝有勞台中市政府加速招標作業，為台中交通一起努力。

陳世凱說，軌道建設是都市最重要交通建設，台中的軌道建設要加速進行，會中有討論捷運紅線要延伸至其他地方，可行性研究經費可能會增加，會請交通部鐵道局增加補助，協助做好可行性研究。

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陳世凱建議，台中軌道建設落後台北、新北與高雄，若要加快進行，中市府可做台中整體都市軌道規劃，避免各路線沒思考串聯問題，中央會全力協助。

台中市捷運工程局說明，捷運紅線（崇德豐原線）路線全長約11.8公里、車站數8站，初步規劃自北區崇德路與三民路開始，行經承德路、豐原大道至豐原區中正路，未來研議延伸台鐵豐原站銜接，並與綠線文心崇德站交會；可行性研究交通部補助新台幣1170萬元、地方配合款830萬元，預計今年4月完成決標。（編輯：陳仁華）1140113