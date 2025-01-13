台灣人偏好出國旅遊 Visa用AI強化跨境支付安全

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（中央社記者羅元駿台北13日電）Visa調查指出，台灣人出國旅遊高出亞太區平均8個百分點，出國旅遊帶動支付需求，跨境支付的便利性與安全性成為焦點，Visa透過人工智慧（AI）分析交易模式，做到即時偵測潛在風險。

Visa台灣（台灣威士卡）今天發布新聞稿指出，根據調查有73%的台灣消費者，計劃在未來1年內出國旅遊，相較亞太區平均高出8個百分點，顯示台灣旅人高度傾向海外出遊。

Visa指出，跨境支付將隨出國旅遊持續成長，而現金和信用卡是台灣旅客海外旅遊支付的主要選擇，台灣旅客前5大海外旅遊目的地依序為日本、南韓、中國、泰國和香港。

為避免跨境支付產生的詐騙風險，Visa指出，今年推出由AI驅動的風險與詐欺管理解決方案，透過AI分析交易模式、即時偵測潛在風險，來降低帳戶對帳戶（A2A）即時支付、無卡支付（CNP），以及Visa支付網路內外的交易詐欺風險。

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Visa表示，除了AI即時風險管理外，也推出Visa通行密鑰，根據最新的國際身分識別（FIDO）標準，讓民眾在個人裝置上快速掃描臉部或指紋等生物識別特徵，完成身分認證並授權線上支付。

Visa「Green Shoots Radar」調查是2024年針對全亞太旅客的線上調查，其中台灣受訪者為5000位。（編輯：張均懋）1140113