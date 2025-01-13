票價調漲案 台鐵：投報率估3%以下

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（中央社記者余曉涵台北13日電）台鐵票價調漲案預計2月送董事會討論，台鐵表示，票價調整將朝短途民眾可接受、中途要有競爭力、長途客源不流失等3方向規劃，因此投報率預計將在3%以下。

台鐵票價30年未調漲，因此台鐵公司化後就展開票價調整規劃，但數度被董事會打槍。

依據台鐵按區間車基本費率每人每公里新台幣1.46元（含稅），用3%投報率試算平均調幅，調漲後基本費率每公里1.98元，平均調幅35.6%，再以遞遠遞減方式，計算不同距離漲幅，原則上短途漲幅最多，長途漲幅最小。

台鐵董事長杜微今天在記者會中表示，目前票價調漲的進度還在努力中，盼2月份董事會可以掛上議程討論。

台鐵副總經理劉雙火指出，票價調整將從3個方向規劃擬具方案，包含短途民眾可接受、中途要有競爭力、長途客源不流失。

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杜微表示，投資報酬率方面依據立法院的票價公式，最低就是3%，但朝3個方向研擬的方案，報酬率應該會在3%以下。由於票價調漲中間有很多需要妥協，不夠細緻的地方提到董事會後，董事都可能會有意見，希望2月的董事會可以順利提出。

杜微指出，台鐵票價調漲去年就提出，但「也要怪我自己太不爭氣」，希望2月份董事會可以認同，並報交通部費率審議委員會審議，希望越快越好。（編輯：張雅淨）1140113