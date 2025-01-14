民眾對藥師信任度破7成 藥界呼籲落實醫藥分業

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（中央社記者曾以寧台北14日電）中華景康藥學基金會今天公布全國專業人員信任度調查結果，發現民眾對藥師信任比例超過7成，僅次於護理師及醫師，顯示疫後民眾對藥師角色有所體會，呼籲國內落實醫藥分業。

中華景康藥學基金會今天召開記者會說明這項民調，為委託民調公司於去年10月22日至24日間，對全國20歲以上民眾，電話訪問其對醫師、藥師、護理師、法官、會計師、民意代表、中小學老師、警察及律師等9類專業人員，在提供知識、技術與服務能力的「信任度」進行評估。

調查共完成1072份有效訪問，結果發現前3名皆為醫療體系人員；其中民眾信任度最高者為護理師，有79.7%民眾表示還算信任或非常信任，其次為信任比例達77.9%的醫師，第3名的藥師信任比例也有73%。

其中細看藥師信任度，若信任度滿分為5分，則民眾平均信任度可達3.96分；細分受訪者族群更可發現，以台北市、低年齡層（20至40歲）、高教育程度3族群，對藥師信任者比例高達約8成。

其他專業人員部分，信任度排名依序為中小學老師、警察、會計師、律師、法官，信任比例最低者為民意代表，僅12.3%。

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景康藥學基金會指出，過去民眾對於藥師角色的認知，多是依據處方箋調劑，但近年國內專業藥師訓練發生巨大變化，訓練範圍涵蓋藥物管理、監測藥物治療、用藥指導與藥物諮詢等以病人為中心的藥事照護等。

基金會表示，這項民調結果證實，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，民眾對藥師在健康醫療體系的角色有深刻體驗，也是對藥師專業信任的肯定，因此呼籲國內落實「醫藥分業」，創造藥師良好職業環境，結合藥學教育體系與藥師團體，共同守護民眾用藥安全。（編輯：陳政偉）1140114