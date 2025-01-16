赴泰旅遊60天內免簽 駐泰處提醒民眾勿花冤枉錢

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（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）台灣人赴泰旅遊免簽可以停留60天，但有民眾混淆ETA系統與電子簽證系統，只是短期停留仍花錢申請旅遊簽。駐泰代表提醒民眾，赴泰旅遊不超過60天，都不需要申請簽證，直接入境即可。

泰國外交部建置的電子簽證系統（Thai E-Visa）在今年元旦全球正式上路，民眾要赴泰工作、念書或是其他目的的長期居留，可以直接上泰國政府建置的電子簽證系統網站申請，減少來回奔波的時間。

同時間泰國外交部正在建置電子旅行授權（ETA）系統，也就是適用免簽入境旅遊的旅客需先上網填寫基本資料，免費申請電子旅行授權，入境的時候須出示申請成功後拿到的QRcode。ETA的目的是為了加強管理外國旅客，遏止非法行為。

不過ETA系統上路時間未定，已不斷有ETA系統已經上路的網路謠言，加上電子簽證系統元旦上路，許多民眾混淆電子簽證系統和ETA系統。

駐泰代表張俊福告訴中央社記者，最近接到泰國駐台辦事處的消息，很多台灣的觀光旅行團只是赴泰短期旅遊，但還是申請了電子旅遊簽證。

張俊福表示，這些觀光旅行團的旅客以為ETA已經上路，因此認為自己申請的是ETA，其實申請的是電子旅遊簽證，實際上台灣旅客可以免簽入境，不需要多花這筆錢申請旅遊簽證。

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張俊福指出，台灣民眾現在赴泰旅遊免簽證可以停留60天，民眾赴泰不是工作或念書，也沒有要待超過60天，就不需要申請簽證，直接入境泰國即可。

至於ETA究竟何時上路，張俊福表示，駐泰代表處和相關管道保持聯繫，但泰方也不確定何時上路，代表處會持續跟進相關消息。（編輯：周永捷）1140116