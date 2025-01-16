白河水庫小島逾萬坪森林區出售 每坪788元引關注

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（中央社記者張榮祥台南16日電）臉書社團近日出現販售白河水庫小島資訊，面積逾萬坪、1坪788元，引來關注；水庫管理單位今天表示，這座小島屬私人所有，地主不只1人，即使成交也只能擁有小島一部份。

臉書（Facebook）社團「嘉義二手市集」昨天出現一篇地產資訊，主題是「買房、買地不如買一座島」、「做島主」，地點是白河水庫秘境小島農地，售價新台幣1200萬元，1坪788元，地坪1萬5235坪，使用分區是森林區，使用地類別是林業用地。

白河水庫有效蓄水量，在台南水庫中雖遠不如曾文水庫、南化水庫及烏山頭水庫，但也頗具知名度，水庫蓄水主要用於台南市東山區、白河區及後壁區稻作及雜作灌溉；臉書社團地產資訊曝光後，不少人才知道水庫中還有一座小島。

農業部農田水利署嘉南管理處白河水庫分處今天告訴中央社記者，白河水庫只有1座小島，從大壩看過去，這座小島位於左前方，因是私人所有，水庫分處幾乎未關注小島相關資訊。

白河水庫分處表示，這座小島地勢陡峭，蓄水時未連接陸地，不知如何登島，只能走水路，除非整座水庫乾涸沒水，才能看到小島與陸地銜接，但因地表泥濘，車輛很難直接通行。

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白河水庫分處人員說，幾乎沒聽說白河水庫小島出售訊息，因小島是森林區，幾乎無法開發，交通又非常不便，很難想像有人想買這座小島；何況小島地主不只1人，即使順利成交，也只能擁有小島一部份。

至於白河水庫小島為何是私人所有，白河水庫分處表示，當時白河水庫興建礙於經費不足，劃定徵收為水面下區域，以高度109公尺為界限，水面上土地仍屬私人所有。（編輯：陳仁華）1140116