台日機場入境事先確認首日 桃機5航班作業順暢

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（中央社記者葉臻桃園17日電）昨天是桃園機場公司與日本合作實施入境事先確認作業首日。機場公司今天說，首日截至下午有5航班、千名旅客參與，雙邊合作至2月12日，共計有13機場、16航班的旅客可參加。

桃園國際機場股份有限公司今天發布新聞稿表示，昨天是與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業首日，昨天上午6時45分至下午2時30分共執行5個航班，近千名旅客在桃機候機室就已預先確認入境資料，加速赴日後的通關審查作業。

機場公司表示，將合作至2月12日結束，在這之前，搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，前往日本函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松、岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島，共計13個機場、16航班的旅客，適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」的特定航班旅客，都可選擇參加。

機場公司說，配合春節疏運，機場捷運24日起至2月2日共計10天，A1台北車站到桃園機場直達車提早於5時與5時30分加班發車，從A1站出發中間不停靠，直接開往第一航廈與第二航廈，時間為35分鐘，A1台北車站的市區預辦登機服務，也同步提早於4時30分開始。

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機場公司也說，聯外交通國道客運巴士部分，大有巴士1962往板橋、1968往新店，29日至31日調整約每小時1班；統聯客運1661A往宜蘭20日至24日、27日至31日從宜蘭發車前往機場，於上午6時30分增開1班。

此外，國光客運1860A往台中，16日起前往機場加開晚間8時10分、9時10分兩班，離開機場增開晚間11時30分、12時20分、凌晨1時20分、1時50分共4班。（編輯：張銘坤）1140117