醫護荒 亞大護理系獲19家醫院提供獎學金搶才

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）為培育所需醫療人才，亞洲大學護理學院護理系獲得「中亞聯大」醫療體系等19家醫院提供獎學金，4年有新台幣52萬元，畢業後可到附屬醫院就業，月薪5萬元，月休8天。

各醫院對醫護人員求才若渴。亞洲大學今天發布新聞稿指出，創辦人蔡長海表示，亞洲大學培育同學成為「AI智慧大健康產業」人才，「中亞聯大」附屬醫院的中國醫藥大學附設醫院、亞洲大學附屬醫院以及17家醫院，提供亞大護理系獎學金，每年12至13萬元不等，符合資格者4年可領52萬元。

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除有獎學金外，更祭出「四大保證」，畢業後可到中國附醫、亞大附醫及相關的17家醫院就業，月薪5萬元起跳，白班年薪80萬以上，輪三班者年薪破百萬元、每月休8天。今年加薪平均5%比公務機關更高。

此外，中國附醫也提供「醫療資訊獎學金」給亞洲大學資訊工程學系符合資格的學生，每人每年可領10萬元。亞大附醫提供「長照獎學金」給亞洲大學長期照護學系符合資格的學生，每人每年6萬元獎學金。培育所需人才，未來投入職場服務。（編輯：李淑華）1140119