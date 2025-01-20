消基會標檢局測兒童高腳椅 4件不穩或塑化劑超標

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）近年國外發生幼兒坐高腳椅後翻傷重頭部不治事件，因此消基會與標檢局檢測10件市售產品，結果其中4件不合格，涉及構造、穩定性或塑化劑超標等問題，都已限期回收改正。

消費者文教基金會發布新聞稿指出，2022年馬來西亞發生2歲多幼兒坐在高腳椅上，用腳踢向餐桌，結果連人帶椅子向後跌撞傷頭部，不幸傷重不治，顯示兒童高腳椅整體結構是否安全，攸關使用安全，因此在113年8月與經濟部標準檢驗局隨機購買10件市售產品檢測。

消基會說明，品質檢測項目包含材料（外觀、重金屬含量、塑化劑含量、甲醛釋出量）、構造與穩定性，結果其中有4件品質項目不合格。

標檢局指出，項次6號的「myheart多功能可調式兒童餐椅（MF-02）」，因為組裝零件有螺紋密度較低的自攻螺絲，結構強度會不足，可能鬆脫產生安全問題，以及標籤易被拉下，產生小物件風險問題，所以不合格。

其次項次7號的「Bebe de Luxe Multi Stage兒童用高腳椅（BD4100301）」，因為椅背高度太低，有後翻危險，所以不合格。

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項次9號的「Stokke高腳兒童餐椅（Clikk）」、項次10號的「兒童用高腳椅（BS-803）」，都有孔洞問題，兒童手指可能被夾住，導致受傷或阻礙血液循環。其中10號還有椅背後翻風險，以及綠色塑膠皮的塑化劑超標，可能傷及生殖系統發育。

標檢局強調，以上4件產品都已依據商品檢驗法規定，限期業者回收或改正；另外，9號、10號產品有漏貼商品檢驗標識（但沒有逃檢）及未貼中文標示等問題，也已限期改正。（編輯：陳清芳）1140120