10大性與情感教育新聞 適齡性教育、性剝削上榜

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（中央社記者許秩維台北22日電）民間團體今天公布2024年台灣10大性與情感教育新聞，包括家長表達性教育適齡意見、青少年染性病快速增加、兒少性剝削案件6年增3倍等事件上榜。

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會、國教行動聯盟舉行記者會，公布2024台灣10大性與情感教育新聞事件，並呼籲政府、社會、全民一起學習健康親密關係，讓青少年能有健康與安全的未來。

上述3個單位經理監事、會員票選出10大性與情感教育新聞事件，包括家長表達性教育適齡意見、青少年染性病快速增加、兒少性剝削案件6年增3倍、首見龍年新生兒數低於虎年、數位性暴力普遍、學校禁戀愛7成民眾反對、校園性別友善廁所「引誘犯罪」？！、家暴通報逐年增、幼兒園長之子性侵6童判28年、人工生殖與代孕脫鉤等。

台灣性教育學會副理事長馮嘉玉表示，調查結果顯示台灣家長關切孩子的性健康與性安全，而性教育比其他學習主題更敏感，教學現場「如何教」比「教什麼」更重要，更應注意適齡和符合本土需求，呼籲全民監督政府，針對青少年性健康促進的學校教育層面做全盤規劃。

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精神科醫師楊聰財提到，台灣青少年性傳染病案例近年暴增，顯示性教育健康缺乏全盤規劃，青少年性病防治需初級（健康促進與特定保護）、中級（早期診斷與即時治療）和三級預防（減少功能喪失與復健），並結合政策和社會支持系統，才能有效減少青少年染性病風險。

另外，10大事件中有半數都和親密關係暴力或性犯罪有關。華人情感教育發展協會常務理事巴鎮指出，親密關係中的權力控制往往以支配與威脅為核心，從情感關係教育的角度，應特別強調健康界線的重要性，尊重個體自由與選擇，建議學校將情感關係教育納入正式課程，公部門也應建立更完善的精神暴力通報與支持系統。（編輯：管中維）1140122