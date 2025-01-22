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捷克理工大學頒授陳伯奇榮譽博士 肯定半導體貢獻

2025/1/22 18:06（1/22 18:56 更新）
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台灣科技大學電子工程系教授陳伯奇獲捷克理工大學頒予的榮譽博士學位，是全台第一位獲得此殊榮的學者。（捷克理工大學提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年1月22日
台灣科技大學電子工程系教授陳伯奇獲捷克理工大學頒予的榮譽博士學位，是全台第一位獲得此殊榮的學者。（捷克理工大學提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年1月22日
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（中央社記者劉郁葶布拉格22日專電）捷克理工大學在21日舉辦頒授典禮，授予台灣科技大學電子工程系教授陳伯奇榮譽博士學位，表彰他在半導體研究、教育與國際合作的貢獻，是全台第一位獲得此殊榮的學者。

陳伯奇（Poki Chen）自去年9月起應邀在捷克理工大學（Czech Technical University in Prague）擔任訪問教授，專精於半導體與類比IC設計領域，並開設相關課程。

陳伯奇表示，感謝能獲得這項殊榮。他強調，半導體技術不僅對學術研究與教育產生深遠影響，更徹底改變人類的日常生活，「半導體讓我們的世界變得更智慧、更環保、更美好。如果沒有半導體，我們的生活可能會倒退回石器時代」。

陳伯奇表示，他在博士研究期間專注於半導體與類比IC設計，發現脈衝縮減與擴展機制，大幅簡化時間數位轉換器結構，並完成相關理論與數學模型。

他與學生率先將溫度感測數位化，設計出更節能、省空間的智慧溫度感測器。與捷克理工大學合作後，雙方團隊完成設計，透過台灣半導體研究中心的管道由台積電、聯電生產製作，並獲得台灣封裝公司的幫忙才得以完成整體架構。

陳伯奇強調，這些成果得益於台灣完整的半導體生態系統，否則無法取得這些成就。

回顧兩校交流，陳伯奇表示，捷克理工大學與台灣科技大學早在2006年簽署學生交換協議，至今有百名以上的學生參與交換。

此外，台科大電子工程系也在2015年跟捷克理工大學電機工程學院簽署「雙碩士學位計畫」協議，迄今吸引超過30名學生參與，成為兩國大學合作典範。爾後，陸續拓展成院對院的雙聯碩博士學位。2020年兩校又簽署雙邊研究計畫協議，提供師生更進一步的學術交流機會。

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陳伯奇也協助晶創國際合作推動，在捷克理工大學教授暑期與冬季課程，並對捷克學生的熱情與學習潛力印象深刻，「從學生的眼神中，我看到台捷半導體共創未來」。

陳伯奇感謝台灣半導體研究中心與捷克理工大學的支持，期許雙方持續深化合作，讓捷克成為歐洲的半導體中心。（編輯：張芷瑄）1140122

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台灣科技大學電子工程系教授陳伯奇自去年9月起應邀在捷克理工大學擔任訪問教授，專精於半導體與類比IC設計領域，並開設相關課程。（捷克理工大學提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年1月22日
台灣科技大學電子工程系教授陳伯奇自去年9月起應邀在捷克理工大學擔任訪問教授，專精於半導體與類比IC設計領域，並開設相關課程。（捷克理工大學提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年1月22日
台灣科技大學電子工程系教授陳伯奇獲捷克理工大學頒授榮譽博士，他感謝台灣半導體研究中心與捷克理工大學支持，期許雙方持續深化合作，讓捷克成為歐洲的半導體中心。（捷克理工大學提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年1月22日
台灣科技大學電子工程系教授陳伯奇獲捷克理工大學頒授榮譽博士，他感謝台灣半導體研究中心與捷克理工大學支持，期許雙方持續深化合作，讓捷克成為歐洲的半導體中心。（捷克理工大學提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年1月22日
台灣科技大學電子工程系教授陳伯奇獲捷克理工大學頒授榮譽博士，他致詞時表示，半導體技術不僅對學術研究與教育產生深遠影響，更徹底改變人類日常生活。（捷克理工大學提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年1月22日
台灣科技大學電子工程系教授陳伯奇獲捷克理工大學頒授榮譽博士，他致詞時表示，半導體技術不僅對學術研究與教育產生深遠影響，更徹底改變人類日常生活。（捷克理工大學提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年1月22日
捷克理工大學21日舉辦頒授典禮，授予台灣科技大學電子工程系教授陳伯奇榮譽博士學位，表彰他在半導體研究、教育與國際合作的貢獻。（捷克理工大學提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年1月22日
捷克理工大學21日舉辦頒授典禮，授予台灣科技大學電子工程系教授陳伯奇榮譽博士學位，表彰他在半導體研究、教育與國際合作的貢獻。（捷克理工大學提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年1月22日
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