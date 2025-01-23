37歲林珍羽不抽菸罹肺腺癌 醫提醒3族群定期篩檢

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）37歲民眾黨台北市議員林珍羽罹患肺腺癌。醫師提醒，近20年開始出現不抽菸的肺腺癌患者，不少是女性，並有年輕化趨勢，建議抽菸、家族史、工作環境接觸重金屬等族群定期檢查。

林珍羽昨天下午透過網路社群臉書發文表示，在定期健康檢查中，發現從來不抽菸的她，竟然確診肺腺癌1期，幸好發現得早且手術相當順利，提醒大家要記得定期健康檢查，並感謝低劑量斷層掃描（LDCT）。

高雄長庚醫院內科部副部長王金洲今天接受媒體聯訪說明，20年前會覺得肺癌和抽菸有很大相關，但這20年來，有一群肺腺癌患者不抽菸，且女性特別多，當有症狀時，往往已經是第4期。

衛福部自今年元旦起擴大癌症篩檢預防保健服務，其中肺癌篩檢部分，男性從50歲下調至45歲、女性從45歲下調至40歲，將重度吸菸者吸菸史條件從30包-年下調為20包-年。

王金洲說，目前觀察到肺腺癌有年輕化趨勢，鼓勵有抽菸史、肺腺癌家族史或暴露重金屬等工業污染族群，接受公費或自費的LDCT篩檢，篩檢個案中約1/3會發現結節，可能是扎實的或者毛玻璃狀，但也不用太緊張，其中僅約5%是屬於比較惡性腫瘤；他建議重金屬暴露篩檢對象，為50歲以上族群。

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王金洲說，扎實結節0.8公分以下、毛玻璃狀2公分以下傾向追蹤，超過這個標準的話，就會建議把結節拿掉、確認是否有風險，以林珍羽的狀況來說，37歲的她本身不屬於風險族群，還好有健康檢查才發現。

另外，針對肺腺癌家族史的個案，則要以家族中確診個案「發病年齡」作為追蹤指標，例如家人在35歲罹患肺腺癌，其他家人就建議在35歲時開始進行肺腺癌篩檢，但也不用太擔心，早期發現的預後都不錯，復發率大概不到5%，要定期追蹤。（編輯：管中維）1140123