民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌 手術順利康復中

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）農曆春節前夕，民眾黨台北市議員林珍羽今天表示，從來不抽菸的她，竟然確診肺腺癌1期，幸好發現得早且手術相當順利，年節期間將休養生息，但服務團隊仍會堅守崗位。

林珍羽下午透過網路社群臉書發文表示，一直以為自己是全家最健康的人，話鋒一轉便提醒大家要記得定期健康檢查，並感謝低劑量斷層掃描（LDCT），因為從來不抽菸的她，怎麼也沒想到會被確診肺腺癌1期。

她說，健檢結果出來當下，接收到建議轉胸腔科進一步檢查，當下腦中瞬間片空白，且心裡充滿疑問「我們沒有家族病史，平常作息勉強算正常、沒有抽菸，怎麼會有毛玻璃狀肺結節」。

但事實是，肺腺癌與吸菸的關聯並不如大家所想的那麼直接，林珍羽指出，空氣污染、基因、生活環境等因素，都可能成為高風險族群。

她也慶幸說，幸好在健檢中心建議下做低劑量斷層掃描，在未有任何不適症狀時，就及時發現肺部有1.2公分的腫瘤，經過門診評估和醫生建議，盡快手術治療，也為自己爭取了最寶貴的機會。

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醫生說「妳很幸運，還好發現得早」，林珍羽表示，經過手術化驗後，她確診為肺腺癌第一期，也感謝台大醫師和台大癌醫院中心醫療團隊的細心照護，讓她能夠安心邁向康復之路。

林珍羽說，手術相當順利，單孔胸腔鏡傷口小恢復狀況良好，請大家放心，她會趁年節期間好好休養生息，但服務團隊仍會堅守崗位，所有工作都不會受到影響。（編輯：張銘坤）1140122