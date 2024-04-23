肺腺癌無基因突變者 醫盼免疫治療加化療納健保

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（中央社記者曾以寧台北23日電）台灣癌症基金會、台灣胸腔暨重症加護醫學會今天表示，肺腺癌患者中有3成無腫瘤基因突變，但健保給付一線治療為傳統化療，呼籲跟進國際治療指引，給付免疫藥物合併化療。

健保署醫審及藥材組長黃育文告訴中央社記者，廠商已於今年4月申請擴增免疫藥物適應症，可併用2種化療，於不具特定腫瘤基因異常之非麟狀非小細胞肺癌第一線治療，經醫療科技評估（HTA），會再按程序提專家會議與健保共擬會進行討論。

肺癌在國內發生人數、死亡人數及晚期個案比例皆居首位，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民今天在「打造健康台灣，翻轉新國病！勿讓肺癌治療最大缺口成黑洞」記者會上表示，肺癌中7成患者是肺腺癌，其中多數患者有腫瘤基因突變，健保已有給付第一線標靶治療。

對於另外3成沒有腫瘤基因突變的肺腺癌患者，陳育民說，健保給付第一線治療仍停留在傳統化療。臨床研究證實，無腫瘤基因異常晚期肺腺癌患者，在一線使用免疫藥物合併化療，中位數存活期為22個月，較只單用化療的10.6個月，中位數存活期翻倍、死亡風險降低4成。

無腫瘤基因突變的肺腺癌患者，台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀指出，免疫治療合併化學治療是效果最好的治療方式，但目前健保僅針對免疫檢查點（PD-L1）表現大於50%者可單用免疫藥物，針對PD-L1小於50%者則僅給付傳統化療；患者若要自費接受免疫治療合併化療，須背負巨大經濟壓力。

黃俊耀說，國際治療指引已建議第一線使用免疫藥物合併化療，且美國、韓國、日本、加拿大、英國、澳洲、西班牙等已開發國家皆已將此列入給付，呼籲健保盡速跟上國際指引，提升晚期肺癌存活率，也避免患者「同癌不同命」。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，腫瘤沒有基因突變的這3成肺腺癌患者，無法使用標靶藥物，健保又僅給付化學治療、或有條件給付免疫藥物，自費治療又非常昂貴，有公平性、階級性隱憂，因此盼免疫治療合併化療盡快納健保。（編輯：李亨山）1130423