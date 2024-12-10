肺癌EGFR變異藥物擴大給付 4%漏接僅化療可用

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）83歲「流行音樂教父」劉家昌不敵肺癌腦轉移病逝，肺癌是癌症死亡率之冠。健保今年10月將晚期肺癌EGFR變異者擴大給付第3代標靶藥物治療，但4%仍被漏接，僅化療可用。

肺癌是台灣癌症發生人數與死亡率第1名的雙冠王，健保署今年10月起針對晚期肺癌EGFR基因變異患者，擴大給付第3代標靶藥物，約有4分之1肺癌病友、4000多人受惠，健保1年藥費支出達新台幣80億元，也創單一藥品年支出最高紀錄。

總統賴清德「健康台灣」瞄準2030年癌症死亡人數減少3成，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，突破肺癌發生人數與死亡率第1名困境是關鍵，在癌症新藥基金政策下，加速完善EGFR突變精準治療的拼圖是重要策略之一。

陳育民說，以台灣最常見非小細胞肺癌為例，約55%為EGFR突變型，其中85%基因突變為Exon 19和Exon 21最常見，適用第1至第3代標靶；EGFR變異肺癌患者卻有一群人「同病不同命」，就是占僅4%的Exon 20變異，約500人健保僅化療可用，想使用標靶藥物必須扛起高昂自費。

60多歲呂女士今年5月底接孫女放學，回家在沙發昏迷不醒，家人發現緊急送醫，檢查竟已是肺癌腦轉移，NGS檢測確認為Exon 20基因變異。工程師兒子不忍心媽媽因健保未給付Exon 20對應標靶藥物，飽受病痛折磨，在與醫師溝通後，決定自費Exon 20對應標靶治療，搭配化療。

「普通家庭是承受不起」，呂女士憶起兒子一肩扛起的自費治療，忍不住紅了眼眶，她說，發病前只是有點頭痛、眼睛看不太清楚，肺癌轉腦轉移來得非常臨時，沒有肺癌家族史、沒有抽菸的她積極面對，接受標靶治療腫瘤明顯縮小，天天運動3小時，但還是捨不得自費治療重壓家人。

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台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀認為，人人生而平等，不應該出現同病不同命，國際治療指引已建議一線Exon 20對應標靶可選擇，研究顯示，Exon 20基因變異肺癌病友，相較於單用化療，一線使用標靶搭配化療，可延長2倍不惡化時間，降低6成以上疾病惡化或死亡風險。

並非所有Exon 20變異肺癌病友都能負擔得起昂貴的標靶藥物費用。黃俊耀表示，門診就有一名Exon 20變異病友，因為家庭無法負擔自費藥物，長期使用化療的效果不佳，病情惡化，只好選擇進入安寧，盼健保接軌國際，加速癌藥可近性。（編輯：陳政偉）1131210