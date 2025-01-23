LaLaport南港3/20開幕 日系超市等300家專櫃進駐

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（中央社記者何秀玲台北23日電）三井不動產今天宣布，旗下大型購物中心LaLaport南港店預計於3月20日開幕，將有威秀影城、LOPIA日系超市、Kidzania兒童體驗設施等，共計約300家專櫃進駐。

三井不動產集團在台灣布局，涵蓋北、中、南部，目前有2間LaLaport，第3間的高雄LaLaport正在興建中，預計2026年開幕，另有3座OUTLET據點，分別位於林口、台中和台南，其中台南興建二期商場，預定今年開幕。

三井不動產表示，台灣首家LaLaport已於2023年5月台中開幕，接著坐落在台北南港的第2座LaLaport預計3月20日開幕營運；此案為三井不動產集團與中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險（股）公司簽訂南港C3地上權開發案內商場營運租賃契約，承租部份地下一樓至地上六樓作為LaLaport南港的營運據點，商場面積有4.7萬坪。

三井不動產指出，未來此案將與周邊建物，包含南港展覽館、捷運機廠、中國信託金融園區、鄰近的開發案等以連通空橋串聯。

三井不動產表示，看好近年大台北地區的居住人口，已有逐漸由市中心往郊外地區擴散趨勢，以南港地區周邊及鄰近所能涵蓋的區域，包含信義區以東、內湖、汐止、甚至北到基隆的居住人口也逐年成長。

LaLaport南港預計將引進多家生活大店以及娛樂設施，包括淳久堂書店、台隆手創館、無印良品、NIKE南港品牌體驗店，另外有日本超市「LOPIA」，以及母嬰用品專門店阿卡將本舖。

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「KidZania」主打兒童職業體驗，預計於2026年上半年營運；威秀影城也確定將會進駐LaLaport南港，預計規劃17座大小影廳，將是台北市擁有最多影廳的影城，座位數超過1400席。

餐飲方面也規劃2處不同類型的美食街，分別位在設施的B1以及5樓，並有多家美食首次進駐北部或商場。（編輯：潘羿菁）1140123