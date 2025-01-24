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台南114年首例瘧疾境外移入 肯亞女自高雄入境探親

2025/1/24 15:47（1/24 16:01 更新）
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台南市出現今年國內首例境外移入瘧疾病例，病患是30多歲肯亞女子，1月初從高雄小港機場入境探親，目前病患症狀緩解，已返回丈夫公司宿舍休養。圖為台灣瘧蚊分布區域。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月24日
台南市出現今年國內首例境外移入瘧疾病例，病患是30多歲肯亞女子，1月初從高雄小港機場入境探親，目前病患症狀緩解，已返回丈夫公司宿舍休養。圖為台灣瘧蚊分布區域。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月24日
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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市政府衛生局今天公布，台南市出現今年國內首例境外移入瘧疾病例，病患是30多歲肯亞女子，1月10日從高雄小港機場入境探親，19日發病、23日就醫，今天確診。

衛生局指出，這名女子無慢性病史，1月10日帶子女從高雄小港機場入境，再前往台南市善化區亞蔬-世界蔬菜中心探視擔任研究員的丈夫，19日出現頭痛及發燒症狀，23日前往奇美醫院急診就醫，疾病管制署今天確認感染惡性瘧。

衛生局表示，這是今年國內首例境外移入瘧疾病例，目前病患症狀緩解，已返回先生在善化區公司宿舍休養，衛生所也完成瘧疾相關衛教及持續關懷病況。

瘧疾是感染瘧原蟲瘧蚊叮咬人類引發的傳染病，主要流行於非洲、中南美洲、東南亞、南亞及大洋洲島國等地。依瘧原蟲特性分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧（又稱熱帶瘧）、卵形瘧，以間日瘧及惡性瘧最常見。

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瘧疾潛伏期介於7至30天，早期症狀和流行性感冒類似，主要是發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受治療，發病數天後會出現間歇性或週期性畏寒及顫抖、發燒、出汗等，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

衛生局表示，台灣某些區域仍有瘧蚊分布，若民眾到國外瘧疾流行區旅遊，返台後出現疑似症狀，應避免前往瘧蚊分布區域，避免將瘧原蟲傳給本地瘧蚊，造成瘧疾散播。（編輯：郭諭儒）1140124

#東南亞
#台南市
#台南市政府衛生局
#高雄小港機場
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