春節刮刮樂首個2千萬頭獎 彰化5名男子集資幸運中獎

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（中央社記者張璦台北26日電）台彩今天表示，春節刮刮樂「2000萬超級紅包」全台第1個頭獎新台幣2000萬元獎落彰化，幸運得主是趁午休時間相約到店合資購買整本刮刮樂，並在現場開刮的5名男同事。

過年期間許多民眾都喜歡買彩券、刮刮樂，試試手氣，博得好彩頭。台灣彩券公司今年推出「2000萬超級紅包」刮刮樂，每張售價2000元，頭獎金額2000萬元共有10個，100萬元達1200個，截至25日，已刮出1個2000萬元、74個100萬元。

台彩今天指出，全台首個「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元，獎落彰化縣埔心鄉東門村中正路一段上的「興鑫鑫來投注站」。

台彩轉述，根據「興鑫鑫來投注站」描述，幸運刮中頭獎的5名男子，是在農曆年前最後一個工作日中午，趁著午休時間相約到店裡合資購買一整本刮刮樂「2000萬超級紅包」，並在現場開刮。

台彩指出，這5位同事每年都會固定集資合購整本刮刮樂，今年也是一起到投注站現場開刮，有一位同事刮到一半就發現好像中了大獎，經店員協助以投注機確認後驚喜發現竟刮出頭獎2000萬元。

財政部台北國稅局提醒，依稅法規定，所謂贈與，指財產所有人以自己的財產，無償給予他人，經他人允受而生效力的行為。農曆春節期間找親朋好友一起集資購買彩券，所獲配的中獎獎金按出資額比例分配，非屬贈與，免向戶籍所在地的主管稽徵機關申報贈與稅。

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為避免轉帳分配獎金被認定為贈與行為，台北國稅局表示，民眾集資購買公益彩券應自行留存集資購買的證明文件，比如出資者姓名、出資金額、購買日期、購買地點、足資證明已支付款項等文件，並可拍照提供各出資者留存備查，不僅可作為中獎分配依據，也可提供日後國稅局查核審認。

此外，財政部提醒，買彩券應量力而為，衡量自身財務狀況，勿過度投注。（編輯：張均懋）1140126