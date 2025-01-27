寒流發威 武陵農場雪山登山口降冰霰及雪

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（中央社記者吳哲豪台中27日電）寒流來襲，高山紛紛降雪，武陵農場氣溫也降到零度以下，草皮都被冰霜覆蓋，棚架上也都結冰，雖然天氣寒冷，但遊客們看到農場成為白色世界感覺新奇，直呼幸運。

位在台中市和平區的武陵農場，佔地727公頃，海拔高度位在1740至2599公尺之間，與清境農場、福壽山農場合稱為台灣3大高山農場。武陵農場在群山屏障下，氣候冬暖夏涼，成為孕育蔬果的絕佳環境，春花、夏果、秋楓及冬雪四季風景為人知曉。

受寒流影響，武陵農場今天凌晨氣溫降到零度以下，農場工作人員指出，武陵農場內的雪山登山口降下冰霰及雪，農場內的草皮被白色冰霜覆蓋，棚架也都結冰，成為白色世界，遊客都直呼好像來到冰宮，感覺很新奇。

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林業及自然保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區海拔約2600公尺高的小雪山，因氣溫驟降，上午開始下冰霰及降雪。

台中分署指出，低溫持續，將視降雪情形啟動林道管制措施，車輛行駛大雪山林道時須加掛雪鏈、具四輪傳動車輛才能通行。（編輯：陳清芳）1140127