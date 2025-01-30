高雄紫斑蝶越冬聚谷 茂管處邀賞全台唯一奇景

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（中央社記者張已亷高雄30日電）台灣紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶齊名是世界唯二越冬型蝴蝶，每年南下避冬期間在高雄茂林區蝶谷形成壯觀景色。茂管處規劃系列活動歡迎遊客賞全台唯一、世界唯二紫斑蝶飛舞奇景。

茂林國家風景區管理處人員指出，紫斑蝶屬熱帶蝶種，喜好溫暖偏熱天氣，在溫度低於攝氏4度時就可能會凍死，因此當東北季風吹起，在台灣各地紫斑蝶會移至南部找溫暖蝶谷避冬，待春天回暖，紫蝶將北返尋找適合繁殖地點定居。

茂管處表示，茂林紫斑蝶共有4種，分別為小紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶、端紫斑蝶，展翅寬度約4至8公分，屬中大型蝶種。在熱帶與副熱帶氣候並存的台灣，紫斑蝶南遷北返特徵更加明顯，此生態遷移景觀讓外國蝴蝶學者將紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶並列世界2大越冬型蝶種。

茂管處指出，每年11月至隔年3月是最佳賞蝶季節，民眾可在上午8時30分許至上午11時許到茂林區茂林紫斑蝶生態公園及賞蝶步道觀賞蝶群飛舞、探花尋蜜、吸水等姿態。

賞蝶時，茂管處表示，應注意切勿任意捕捉或採集蝴蝶，在未經申請許可下勿擅入蝶谷，並保持環境整潔勿丟棄垃圾、禁止搖樹及丟物干擾蝴蝶，同時遵從解說人員指導，攝影觀察紀錄；當行車經過紫蝶幽谷時，應減速慢行。

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另外，茂管處規劃賞蝶季系列活動，1至3月間擇一週假日舉辦「護蝶市集」，民眾可到茂林風景區（牌樓）入口處等地點搭乘免費接駁車至活動地點，及安排賞蝶親子體驗。

茂管處指出，去年11月至今年2月規劃4場次，每場次將分階段開放報名，同時推出限定拍照集章活動，完成任務即可獲得抽獎機會將大獎帶回家，相關資訊可到「FUN心遊茂林」臉書（Facebook）粉絲專頁或茂管處官網查詢。（編輯：李淑華）1140130