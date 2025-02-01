有感花蓮小村庄蔗工心酸血淚 7旬赫恪書寫不輟

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）75歲赫恪每天仍用電腦持續書寫，他還有2本書待完成，一本是申請經費的計劃案，另一本是10多萬字關於花蓮大和村的故事，寫給小女兒的，讓她知道爸媽以前在小村庄的生活。

赫恪表示，出版書並非希望得到什麼獎項或參賽，而是想讓人看到，在花蓮縱谷，曾經有一個小村庄，歷經時代變遷的轉變。所書寫的內容沒有大人物，只有老人家述說的過去生活，參考一些文獻、加上地震、颱風、水災等天災，就是一個村子日常的樣貌。

他說，「在光復鄉住30年，還能喝酒、還能看點東西、寫作，年輕時會想批判不公不義的事，如今只想抒發感懷與紀錄。」赫恪出版的書加上繪本共約7、8本，都以蔗工為出發點來書寫，包括書籍、紀錄片。

滿頭白髮及肩，赫恪近期顯得更加羸弱，日前因大腸憩室炎就醫住院好幾天，身體仍在恢復中，出院後回到太巴塱部落的住處，陪伴他的是一屋子的書和幾隻來來去去的流浪貓。

他還有痛風的毛病，走路一跛一跛，「不可諱言，年輕時酒喝太多。」赫恪說，老天垂憐腦袋還好，所以繼續書寫；雖然住在鄉下，但是農作不行，手無縛雞之力弄到受傷得不償失。

小時候曾經在光復鄉大和村讀小學的赫恪說，30多年前因為接下公共電視「漂鳥」劇集，有感於蔗工的心酸血淚及移民村的興盛衰退，便回到花蓮居住，以自己在記錄上的專長，寫出「大和志‧一個村落的誕生」、「甘蔗的名字」村史，為社區建立珍貴的文史資料，2017年出版書「一街村」、2020年出版「戴面紗的臉書」及劇本集「長跑者」。

赫恪書寫的對象是縱谷的村落，因為長年住在村裡，貼近村民生活，體會村民心情，密切觀察地方上各種事物和問題，年輕時參與社區工作的策劃和推動，並為「大和村」寫歷史，如同種子散落並萌芽。

「村子的人越來越少。」赫恪感嘆，蔗工鼎盛時期有6000、7000人，現在只有幾百人，投票時加上返鄉的人也只有200、300人。看到一個村子從繁華到沒落，心中有許多感慨，只能寄予文字。

住處收藏許多書籍，猶如小型圖書館，赫恪說，友人曾提議發起「曬書節」，他樂於提供書籍參與，或是將來成為社區圖書館也是想法之一；為活絡社區經濟、扎根文化，赫恪曾尋求外地文化界朋友的支援，在村裡辦過畫展、音樂會、舞獅等活動，還推廣具有特色的客家擂茶、炒米粉為社區帶來觀光人潮。

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隨著時光流逝，赫恪到了「從心所欲不逾矩」之年，但仍書寫不輟，他希望讓昔日的大和村的生活點滴，透過文字永留世代。本名林明華的赫恪說，取這個筆名來自於魯凱族語，赫恪是老鷹的意思，但他謙稱自己老而無用的人，自己只是為土地記錄，希望喚起更多人加入這個行列。

赫恪早期曾任職公共電視、廣電基金、華視等單位，擔任過電視節目企畫、編導等職務，從台北搬遷到花蓮光復鄉居住後，曾擔任嘎啷啷社區劇團策畫與編導，並出任大和文史工作室負責人；作品涵蓋影像、劇本、小說等，創作相當豐富。（編輯：孫承武）1140201