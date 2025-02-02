GR嘉年華推廣賽車運動 SUBARU車聚傳達品牌理念

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）和泰汽車舉辦GR品牌嘉年華，除靜態車聚，也結合賽道活動讓車主享受愛車極限性能，吸引4000人接觸賽車運動；台灣意美汽車透過車聚，傳達SUBARU極致安全核心科技品牌理念。

除車友自辦車聚，不少汽車廠牌也會辦官方活動凝聚車主忠誠度、提升品牌形象。和泰汽車股份有限公司在台中市麗寶國際賽車場辦GR品牌嘉年華，除百輛經典車聚，更有Corolla Cup統規賽車、甩尾飄移表演、金卡納體驗與親子遊戲等，讓各年齡曾參加者都有樂趣。

車手蔡雨軒告訴中央社記者，GR是運動化車型，透過活動吸引喜歡運動車型民眾齊聚，產生凝聚力進而提升品牌愛好，藉機認識賽車運動；TCar媒體人葉明德說，GR嘉年華讓車主品牌黏著度更高，車主會知道車不只是交通工具，也能展現性能與操控樂趣。

許姓參加者說，賽道體驗很棒，讓車主購買性能車後，能有合法、安全管道挑戰自己與愛車極限；高雄市陳姓車主說，收到購車業務邀請，專程到台中參加活動，見識到Altis也能跑比賽（Corolla Cup統規示範賽）。

和泰汽車表示，GR品牌精神源於賽車運動，期待透過各類賽事、活動及車款，鼓勵更多人參與賽車運動，提升大眾認識與熱愛賽車文化；GR品牌嘉年華現場還有適合各年齡層周邊活動，讓小朋友能共享賽車文化快樂時光。

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此外，台灣意美汽車股份有限公司在台灣北、中、南區接力辦車主專屬活動，吸引數百輛、千人共享歡樂假日相聚時光，希望以精彩表演、互動與美食熱情款待長期支持與愛護SUBARU車主，並透過品牌活動加深與車主友好情感，也讓不熟悉SUBARU的朋友建立品牌好感度。

台灣意美汽車說，SUBARIST「速霸陸人」是SUBARU對車主友好暱稱，象徵品牌摯友與家人，SUBARU積極建立與車主友好、信賴感，透過活動邀SUBARIST攜家帶眷、呼朋引伴，也傳達SUBARU以極致安全核心科技，保護車主及摯愛的品牌理念。（編輯：李明宗）1140202