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周大觀基金會送愛至立陶宛 向肌肉萎縮症議員致敬

2025/2/2 13:53（2/2 14:18 更新）
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台灣周大觀文教基金會由創辦人周進華（右2）帶領，於1月31日首次出訪立陶宛，在駐立陶宛代表王雪虹（右3）協助下，向患肌肉萎縮症的立陶宛前國會議員奧什米安斯基恩（Monika Osmianskiene）（中）致敬。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年2月2日
台灣周大觀文教基金會由創辦人周進華（右2）帶領，於1月31日首次出訪立陶宛，在駐立陶宛代表王雪虹（右3）協助下，向患肌肉萎縮症的立陶宛前國會議員奧什米安斯基恩（Monika Osmianskiene）（中）致敬。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年2月2日
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯1日專電）台灣周大觀文教基金會近日前往立陶宛，向罹患肌肉萎縮症的立陶宛前國會議員奧什米安斯基恩致敬，並與當地支持身障和癌症病友的非政府組織（NGO）交流。

周大觀文教基金會由創辦人周進華帶領，於1月31日首次出訪立陶宛，在駐立陶宛代表王雪虹協助下，與即將獲頒「全球熱愛生命獎章」的奧什米安斯基恩（Monika Osmianskiene）會面。

周大觀文教基金會成立於1997年，以已故抗癌小詩人周大觀的精神為核心。基金會致力於關懷罹癌兒童、鼓勵身心障礙者及推廣生命教育，每年頒發「全球熱愛生命獎章」給全球勇敢面對困境、熱愛生命的人士。

周大觀文教基金會國際及兩岸交流中心執行長周上觀表示，今年從全球各界推薦的3499位候選人中，包括奧什米安斯基恩、土耳其無障礙國會議員拜拉姆（Serkan Bayram）、阿富汗音樂教父薩爾馬斯特（Ahmad Sarmas）等，共24位得主獲得「全球熱愛生命獎章」。獲獎得主將於9月19至27日會師台北受獎，展開關懷生命系列公益活動。

奧什米安斯基恩是立陶宛前國會議員，她患有肌肉萎縮症，積極倡導無障礙環境的建設，並推動相關立法以確保身心障礙者的權益。此外，她也致力於提高社會對身障者問題的認識，透過各種活動和倡議，促進社會包容，因此從眾多候選人中脫穎而出獲獎。

奧什米安斯基恩表示，她從政的主要原因是因為感受到身障者族群遭到忽視，決定由自己開始推動改變。她感謝周大觀文教基金會，持續在全球表揚致力於改善他人生活的人士。被提名並獲得「全球熱愛生命獎章」對她來說意義重大，是重要的鼓勵，這代表她的努力得到了認可。

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來自台灣的3位生命鬥士，陽光喜憨天使周以嘉、戰勝神經母細胞瘤癌的王斌，以及腦癌天使林怡慧也隨行前往立陶宛，活動期間除了帶來音樂才藝表演，也和與會者交流分享自己永不放棄、積極向上的生命故事。

周進華指出，周大觀文教基金會成立28年來，已表揚7大洲、81個國家、481位全球熱愛生命獎章得主，並持續推動全球熱愛生命活動。他歡迎各界人士向周大觀基金會推薦來自世界各地的生命鬥士，透過生命熱愛獎章表揚，將正面的能量帶到每個角落，創造世界的共好。（編輯：陳慧萍）1140202

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周大觀基金會每年頒發「全球熱愛生命獎章」給全球勇敢面對困境、熱愛生命的人士。患肌肉萎縮症的立陶宛前國會議員奧什米安斯基恩（Monika Osmianskiene）（右2）從3499名候選人中脫穎而出獲獎。周大觀文教基金會董事長郭盈蘭（左）、基金會創辦人周進華（左2）、駐立陶宛代表王雪虹（右）與其合影。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年2月2日
周大觀基金會每年頒發「全球熱愛生命獎章」給全球勇敢面對困境、熱愛生命的人士。患肌肉萎縮症的立陶宛前國會議員奧什米安斯基恩（Monika Osmianskiene）（右2）從3499名候選人中脫穎而出獲獎。周大觀文教基金會董事長郭盈蘭（左）、基金會創辦人周進華（左2）、駐立陶宛代表王雪虹（右）與其合影。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年2月2日
周大觀文教基金會出訪立陶宛，於駐立陶宛代表處與立陶宛前國會議員奧什米安斯基恩，以及當地非政府組織代表會面與交流，圖為來自台灣的生命鬥士陽光喜憨天使周以嘉，現場表演薩克斯風。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年2月2日
周大觀文教基金會出訪立陶宛，於駐立陶宛代表處與立陶宛前國會議員奧什米安斯基恩，以及當地非政府組織代表會面與交流，圖為來自台灣的生命鬥士陽光喜憨天使周以嘉，現場表演薩克斯風。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年2月2日
周大觀基金會捐贈抗癌小詩人周大觀遺作「我還有一隻腳」中英對照版和來自台灣的禮物，為立陶宛身心障礙者加油打氣。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年2月2日
周大觀基金會捐贈抗癌小詩人周大觀遺作「我還有一隻腳」中英對照版和來自台灣的禮物，為立陶宛身心障礙者加油打氣。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年2月2日
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