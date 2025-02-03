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沈慧虹陞交通部主秘 黃荷婷平調觀光署副署長

2025/2/3 17:52
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部今天發布人事異動新聞稿，行政院核定交通部主任秘書由參事沈慧虹調陞；另交通部也核定原交通部主任秘書黃荷婷，平調觀光署副署長，人事令皆是明天生效。

交通部說，一併異動的人事，還包括交通產業發展及國際事務司司長，由運輸研究所主任秘書陳其華調陞，原司長陳進生平調交通部參事，原觀光署副署長周廷彰平調交通部技監。

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根據交通部新聞稿，沈慧虹現年58歲，國立交通大學交通運輸研究所碩士，81年公務人員高等考試二級考試運輸管理科及格，歷任台北市政府交通局專門委員、本部公路局（原公路總局）專門委員、新竹市政府交通處處長、新竹市政府副市長及交通部參事等職務。

陳其華現年57歲，國立交通大學交通運輸研究所博士，86年公務人員高等考試三級考試交通工程科及格，歷任通部運輸研究所副研究員、研究員、組長及主任秘書等職務。（編輯：陳清芳）1140203

#沈慧虹
#黃荷婷
#新竹市政府交通處
#觀光署
#交通部
#行政院
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