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寒流影響各地天氣寒冷 中部以北局部低溫10度以下

2025/2/4 08:19（2/4 08:50 更新）
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（中央社台北4日電）中央氣象署表示，今天寒流影響，各地天氣寒冷，其中中部以北、宜蘭及金門有局部攝氏10度以下低溫機率；上午乾冷空氣抵達後，北台灣地區、中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

氣象署說明，今天寒流影響，各地天氣寒冷；夜晚清晨北台灣及金門低溫9至11度，中南部地區及澎湖低溫10至14度，其中中部以北、宜蘭及金門有局部10度以下低溫的機率，馬祖整天氣溫6至11度，白天北部、宜蘭、花蓮及金門、澎湖高溫14至16度，中南部及台東高溫約17至20度。

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天氣方面，清晨至上午北台灣地區仍有局部短暫雨，但上午乾冷空氣抵達後，北台灣地區、中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，但花東地區及中南部山區仍有局部短暫雨。

東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花蓮沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。（編輯：陳政偉）1140204

#低溫
#寒流
#中央氣象署
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