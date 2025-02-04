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嘉義以北15縣市低溫特報 吳德榮：7日另一波強冷空氣南下

2025/2/4 08:44（2/4 08:54 更新）
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台北市中山區街頭民眾穿著厚外套保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署今天針對嘉義以北15縣市發布低溫特報。氣象專家吳德榮說，這波冷空氣達寒流強度，為入冬以來第2波，預估7日下半天另一波冷空氣南下、影響至10日清晨，有機會挑戰入冬第3波寒流。

中央氣象署今天發布低溫特報，寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生機率。今天苗栗以北、宜蘭及金門有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，嘉義以北有局部10度以下（黃色燈號）低溫發生機率。

氣象署4日針對嘉義以北15縣市發布低溫特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署4日針對嘉義以北15縣市發布低溫特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新北市五股區7.2度；其他縣市部分，苗栗縣三灣鄉7.8度、基隆市七堵區8.9度、宜蘭縣三星鄉9.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天凌晨台北氣象站低溫下探10.4度，觸及寒流定義，是入冬以來第2波，各地區平地最低氣溫約在7至11度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天西半部乾冷，部分山區及東半部偶有局部短暫雨發生機率，平地最低氣溫約可降至7度左右，農漁養殖業慎防寒害，民眾應注意保暖。今天2000公尺、明天3000公尺以上高山，仍有零星飄雪機率。

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吳德榮說，最新歐洲模擬顯示，6日至7日上半天氣溫逐日漸升，明顯回暖，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨發生機率。

吳德榮提到，最新各國模式模擬調整漸趨一致，7日下半天另一波強冷空氣迅速南下，8日至10日清晨強冷空氣籠罩，挑戰入冬以來第3波寒流的機率提高。10日白天、11日冷空氣減弱，氣溫逐日漸升。（編輯：張雅淨）1140204

#低溫特報
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#吳德榮
#寒流
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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寒流影響各地天氣寒冷 中部以北局部低溫10度以下
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