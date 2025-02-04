台北國際書展 信誼邀親子現場作版畫、玩桌遊
2025/2/4 16:38
（中央社記者陳至中台北4日電）台北國際書展今天登場，信誼基金會在書展期間，規劃了多場親子故事遊戲活動，包括製作版畫、桌遊體驗賽，並邀請海內外知名童書作家分享。
2025台北國際書展今天開幕，共有29國參與，預計有上千場講座和活動。致力於推廣閱讀教育的信誼基金會，引入低碳、環保材料「蜂巢板」，作為展場主視覺和告示牌的核心元素，以行動支持永續教育的主張。
信誼基金會今天透過新聞稿指出，書展期間規劃了7場親子故事遊戲活動、1場髒小豬桌遊體驗賽。例如今天下午就邀請「米糕甜蜜蜜」作者江明恭，一邊說故事，一邊帶領親子體驗版畫的樂趣。
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7日將由「小威的眼睛」作者杜宛霖與「聾老師」帶領親子，一同欣賞手語音樂會。
信誼基金會也邀請「泡泡糖大街公寓」波蘭創作夫妻檔米可拉‧帕辛斯基（Mikołaj Pasiński）和歌夏‧海爾巴（Gosia Herba），分享繪本作家如何塑造自己的風格。這對年輕的夫妻，已合作創作出5本膾炙人口的繪本。相關資訊可參考信誼基金會網站。（編輯：李亨山）1140204
米可拉‧帕辛斯基信誼參與台北書展 環保材料蜂巢板設計主視覺
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