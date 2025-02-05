桃園以北、東半部6日局部短暫雨 7日再轉冷週末低溫探7度
2025/2/5 17:52（2/5 18:46 更新）
（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署表示，今晚起水氣增多、明天降雨範圍廣；下一波冷空氣7日南下，先濕冷再乾冷，週末台南以北、東北部低溫約攝氏7至10度，10日白天回溫；元宵節可能有另一波鋒面南下，需再觀察。
中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今晚水氣增多，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢；明天降雨範圍擴大，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區及竹苗地區有零星短暫雨。
林定宜指出，7日強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，水氣仍偏多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨；接著水氣逐日減少，8日桃園以北、東半部有短暫雨，9日、10日再縮減為基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨、大台北零星短暫雨；11日各地為多雲到晴。
林定宜說，12日元宵節，目前觀察會有一波鋒面接近，但接近的速度和水氣多寡仍要再觀察，北部及東半部地區可能會有局部短暫雨。
溫度方面，林定宜表示，明天寒流持續減弱，各地早晚偏冷，中部以北、東北部低溫約11至13度，其他地區14、15度；高溫部分，中部以北約17至21度 ，其他23、24度。
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林定宜提到，7日強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，愈晚愈冷，預估這波冷空氣持續影響至10日清晨，最冷的時間在8日、9日的夜晚清晨，台南以北、東北部低溫約7至10度，北部白天高溫也僅8至13度；10日白天冷空氣減弱，西半部高溫普遍可以回升至20度以上。
林定宜提醒，明天3000公尺以上高山仍有零星降雪機會；明天下午開始，新竹至嘉義沿海空曠地區要留意較強陣風。（編輯：蕭博文）1140205
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