檳榔專法草案預告 民團籲兒少孕婦全納管等主張

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北6日電）檳榔專法草案正預告中，民團今天提出3大主張，包括專章列舉宣導等預防工作、明列經費來源推動各項防制，尤其對兒少、孕婦應全面保護，即便基於原民文化使用仍應受限。

根據衛生福利部統計，每年超過8000人罹患口腔癌。衛福部近日預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，明訂禁止嚼用檳榔場所，更禁止未成年人及孕婦嚼用，但研擬原住民族基於傳統文化、祭儀有使用檳榔必要者，不受此規定限制。將於2月17日預告期滿。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟今天上午召開記者會提出3大主張，包括應全面保護兒少及孕婦，不應有豁免條件；應有專章列舉宣導、教育、篩檢及戒除等預防工作；應明列經費來源，確保各項防制工作及產業轉型穩定推動前進。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟工作小組成員莊麗真指出，目前草案研擬原住民族基於傳統文化、祭儀有使用檳榔必要者，不受此規定限制，但檳榔對於孕婦及兒少的危害相當明確，不因文化而有所差異，另外也應清楚定義嚼用是將檳榔放進嘴巴中，會更精準。

中華民國牙醫師公會全國聯合會副主委李楊鈞表示，根據衛福部死因統計資料，平均每年超過3000人因口腔癌喪命；吸菸、喝酒、嚼檳榔的民眾風險最高，罹患口腔癌的機率是一般人的123倍，前期病變不是無跡可尋，能透過口腔檢查、篩檢發現，呼籲在專法中應納入定期篩檢機制，有助提前預防。

1名70多歲蔡姓病友現身分享個人經歷，盼提醒社會重視。因長期嚼食檳榔，他在40多歲時，口腔內已出現癌前病變，甚至嘴巴逐漸打不開了仍不以為意，直到牙齦反覆潰爛才驚覺問題嚴重性。

在確診口腔癌4期後，蔡姓病友說，不但外觀受影響，包括吞嚥、說話功能都是靠復健才慢慢恢復，而龐大醫療費用也壓垮家庭經濟，當時3個孩子都還在唸書，靠親人伸援才挺過難關；過去疾病防治觀念不足，現在民眾普遍知道檳菸危害，仍盼政府加強宣導力道。

透過 Google News 追蹤中央社

東華大學教育與潛能開發系教授、健康促進專家李明憲強調，每年頭頸部相關癌症治療費用，已從新台幣50多億元增加到100多億元，然而專法中對於教育宣導方面欠缺，例如「單純嚼檳榔子就會致癌」這個觀念的認知率長年偏低，且專法中也欠缺對青少年保護，呼籲政府應從需求面切斷，並將戒除人力資源納入。

對於民團訴求，衛福部口腔健康司長張雍敏接受媒體電訪說明，草案預告至2月17日，截至2月2日已收到將近5000則訊息，現階段就是廣納各界意見與彙整；至於檳榔業者等曾揚言2月10日上街抗議一事，1月底溝通後，目前對方表示將先暫緩，畢竟陳抗活動耗費社會資源，願先理性溝通。（編輯：張雅淨）1140206