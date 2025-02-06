亞洲大學網站遭攻擊停擺 校方：將修復不影響就學

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（中央社記者蘇木春台中6日電）亞洲大學網站系統因遭網路攻擊，網站相關服務自2月初停擺，學生無法選課、申辦學貸，教師也無法進行教務工作；校方今天表示，系統預計今天可修復，不會影響學生就學權益。

位於台中霧峰區的亞洲大學，校內資訊發展處今年1月29日在網站公告，因學校系統遭外部攻擊，年假期間暫停國外IP連線服務，待問題排除後將重新啟用，但有學生發現，2月1日起校內服務網頁都停擺。

有網友日前在社群網站貼文表示，亞洲大學的網站自2月起服務系統都無法使用，學生無法選課、成績查詢、申辦學貸，教師也無法進行教務相關工作，有上萬名師生受影響。

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亞洲大學今天透過文字稿表示，學校網路在春節期間因身分驗證主機異常，造成相關系統無法登入，學校資訊處從年節期間就派員加班處理，但因資料量龐大，為檢測、確保資訊安全性，造成上線速度較慢，預計6日修復完成、確認系統安全後，即可恢復上線。

校方指出，由於正值開學前，同學擔心註冊、申請學貸受影響，現已採取應變措施，欲辦理就學貸款的學生，可在系統修復後，持貸款繳費單至台銀臨櫃或線上辦理對保事宜，就學貸款對保日延至14日截止，不會影響學生的相關就學權益。（編輯：龍柏安）1140206