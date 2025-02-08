加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高虹安涉詐領助理費案高院聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理
首頁 / 生活

看好過境旅客商機 觀光署：燈會限定行程將含優惠

2025/2/8 14:36（2/8 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025台灣燈會12日至23日將在桃園市盛大展開，觀光署針對過境旅客推出台灣燈會限定行程，其中自由行旅客還提供機捷兌換券及商家優惠。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年2月8日
2025台灣燈會12日至23日將在桃園市盛大展開，觀光署針對過境旅客推出台灣燈會限定行程，其中自由行旅客還提供機捷兌換券及商家優惠。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年2月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北8日電）觀光署針對過境旅客，推出台灣燈會限定行程，觀光署說，自由行者2月23日前將提供桃園機場捷運搭乘兌換券，及至少20家機捷周邊企業商家的優惠折扣介紹手冊。

2025台灣燈會將在2月12日至2月23日於桃園市盛大展開，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，2025台灣燈會推出的燈會期間限定行程，提供專人定時導覽遊程及自由行遊程建議路線。

觀光署說，專人定時導覽規劃「台灣燈會在桃園」遊程，由導遊帶領旅客走進台灣年度最大光之盛會，進入熱鬧非凡的花燈饗宴，這次燈會展出超過300件以上結合工藝、竹藝、互動科技及傳統燈藝等多元手法作品，其中主燈「無限樂園」開台灣燈會主燈的先例，首次採用現代抽象符號造型，由知名藝術家李明道操刀，利用AI及3D裸視技術，在管狀結構注入千變萬化的視覺語言，講述台灣走向世界，世界走進台灣的故事。

觀光署表示，另外2條自由行建議路線「桃園商圈好好逛」及「自然藝術走透透」遊程， 2月23日前，結合燈會及文藝景點，並提供桃園機場捷運搭乘兌換券及至少20家機捷周邊企業商家的優惠折扣介紹手冊，讓過境旅客不只可以享受美景，還有機會享受地道的台灣味。

除燈會期間限定行程外，觀光署說，每天固定提供過境旅客3種團體導覽遊程，分別帶旅客走進台北市、新北市及桃園市探索台灣的人文及歷史風情，也提供6條自由行建議路線，涵蓋台北、桃園捷運沿線景點及桃園機場供旅客持機捷券遊覽。

google news透過 Google News追蹤中央社

觀光署署長周永暉表示，外籍轉機旅客主要來自北美、東南亞及歐洲紐澳等地區，看好航網更加密集帶動過境旅客成長，希望藉由台灣燈會期間限定行程及4月至10月日本大阪世博會一程多站，帶動新一波轉機過境熱潮吸引過境旅客入境台灣。

觀光署說，已開放2月12日至2月23日在台轉機停留7至24小時以內，並持有效簽證或免簽證入境台灣的外籍旅客，透過活動網站（https://halfdaytour.taiwan.net.tw/）預約報名遊程。（編輯：陳政偉）1140208

#台北市
#台灣
#桃園市
#桃園國際機場
#觀光署
#台灣燈會
#李明道
#周永暉
#桃園捷運
#交通部觀光署
周永暉
國台辦：小兩會溝通不是恢復兩岸旅遊先決條件陸客踩線團10日抵台來不及 觀光署重申小兩會先談
李明道
台灣燈會主燈「無限樂園」 融入棒球元素 小提燈「蹓蹓蛇」造型多變總統「六順和春」春聯亮相 手繪貓狗福袋吸睛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：