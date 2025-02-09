大樂透頭獎連7槓 下期上看3.2億元

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（中央社台北9日電）大樂透第114023期今晚開獎。中獎號碼為06、22、25、13、04、14，特別號35；派彩結果，頭獎槓龜，連7槓，累積2.8億元頭獎獎金累入下期，10日大樂透預估銷售新台幣1.8至2億元，頭獎預估上看3.2億元。

9日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期春節大紅包獎項共開出12組，其中有11組為1注獨得100萬元獎金，1組由2注均分，每注各得50萬元，合計春節大紅包總中獎注數為13注。

10萬元的春節小紅包獎項本期共開出25組，其中20組為1注獨得10萬元獎金，其餘5組由2注均分，每注獎金5萬元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為30注。

截至本期為止，100萬元春節大紅包獎項已送出368組，10萬元的春節小紅包獎項送出563組。春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為112組和237組。

大樂透貳獎1注中獎，獎金新台幣270萬6087元。

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春節大紅包：49、33、19、10、29、30、40、43、23；春節小紅包：01。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1140209